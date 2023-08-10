Российские военные научились стрелять гранатами из АК-74

Российские солдаты из ремонтной бригады научились стрелять гранатами из автомата АК-74. Для этого они разработали специальный переходник РГД-5, изготовленный по чертежам. Об этом рассказал замкомандира ремонтного взвода Назим.
«По чертежу изготовили на токарном станке. РГД-5 надевается на переходник, прикручивается к АК-74. Холостой патрон, чеку [гранаты] выдернули», — рассказал Назим. Его слова приводит Минобороны РФ. Заместитель командира взвода уточнил, что военнослужащие РФ научились самостоятельно изготавливать такие модификации. В дальнейшем планируется массовое наращивание подобного производства.
Ранее сообщалось, что во второй половине 2023 года начнутся поставки модернизированной версии автомата АК-12. Его получат солдаты ВС РФ. Основная модификация касается прицела на автомате. В автомате был исключен режим отсечки по два выстрела, передает RT.
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