Российские военные научились стрелять гранатами из АК-74

11 августа 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

Особый самодельный переходник позволяет стрелять гранатами из АК-74 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты из ремонтной бригады научились стрелять гранатами из автомата АК-74. Для этого они разработали специальный переходник РГД-5, изготовленный по чертежам. Об этом рассказал замкомандира ремонтного взвода Назим. «По чертежу изготовили на токарном станке. РГД-5 надевается на переходник, прикручивается к АК-74. Холостой патрон, чеку [гранаты] выдернули», — рассказал Назим. Его слова приводит Минобороны РФ. Заместитель командира взвода уточнил, что военнослужащие РФ научились самостоятельно изготавливать такие модификации. В дальнейшем планируется массовое наращивание подобного производства. Ранее сообщалось, что во второй половине 2023 года начнутся поставки модернизированной версии автомата АК-12. Его получат солдаты ВС РФ. Основная модификация касается прицела на автомате. В автомате был исключен режим отсечки по два выстрела, передает RT.

Российские солдаты из ремонтной бригады научились стрелять гранатами из автомата АК-74. Для этого они разработали специальный переходник РГД-5, изготовленный по чертежам. Об этом рассказал замкомандира ремонтного взвода Назим. «По чертежу изготовили на токарном станке. РГД-5 надевается на переходник, прикручивается к АК-74. Холостой патрон, чеку [гранаты] выдернули», — рассказал Назим. Его слова приводит Минобороны РФ. Заместитель командира взвода уточнил, что военнослужащие РФ научились самостоятельно изготавливать такие модификации. В дальнейшем планируется массовое наращивание подобного производства. Ранее сообщалось, что во второй половине 2023 года начнутся поставки модернизированной версии автомата АК-12. Его получат солдаты ВС РФ. Основная модификация касается прицела на автомате. В автомате был исключен режим отсечки по два выстрела, передает RT.