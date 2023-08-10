10 августа 2023

Российские военные научились стрелять гранатами из АК-74

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Оружие. Челябинск, автомат, калашников, ополчение, оружие, силовик, снайпер, ополченец, стрелок, прицел, обмундирование, оптический прицел, террорист, антитеррор, камуфляж, ак-74, тероборона, тактические перчатки, военный, коллиматор, ак74
Особый самодельный переходник позволяет стрелять гранатами из АК-74 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты из ремонтной бригады научились стрелять гранатами из автомата АК-74. Для этого они разработали специальный переходник РГД-5, изготовленный по чертежам. Об этом рассказал замкомандира ремонтного взвода Назим.

«По чертежу изготовили на токарном станке. РГД-5 надевается на переходник, прикручивается к АК-74. Холостой патрон, чеку [гранаты] выдернули», — рассказал Назим. Его слова приводит Минобороны РФ. Заместитель командира взвода уточнил, что военнослужащие РФ научились самостоятельно изготавливать такие модификации. В дальнейшем планируется массовое наращивание подобного производства.

Ранее сообщалось, что во второй половине 2023 года начнутся поставки модернизированной версии автомата АК-12. Его получат солдаты ВС РФ. Основная модификация касается прицела на автомате. В автомате был исключен режим отсечки по два выстрела, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские солдаты из ремонтной бригады научились стрелять гранатами из автомата АК-74. Для этого они разработали специальный переходник РГД-5, изготовленный по чертежам. Об этом рассказал замкомандира ремонтного взвода Назим. «По чертежу изготовили на токарном станке. РГД-5 надевается на переходник, прикручивается к АК-74. Холостой патрон, чеку [гранаты] выдернули», — рассказал Назим. Его слова приводит Минобороны РФ. Заместитель командира взвода уточнил, что военнослужащие РФ научились самостоятельно изготавливать такие модификации. В дальнейшем планируется массовое наращивание подобного производства. Ранее сообщалось, что во второй половине 2023 года начнутся поставки модернизированной версии автомата АК-12. Его получат солдаты ВС РФ. Основная модификация касается прицела на автомате. В автомате был исключен режим отсечки по два выстрела, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...