В России разрабатывают новую армейскую аптечку

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Наро-Фоминский центр подготовки армейских поваров. Москва, армия, аптечка, лекарства, обмундирование, снабжение, экипировка, жгут, материально-техническое обеспечение
В аптечку войдут средства для устранения асфиксии Фото:

В России разрабатывают новую армейскую аптечку. Об этом сообщил преподаватель филиала Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова майор Дмитрий Смирнов.

«Нами ведется разработка перспективной аптечки 2024 года», — сообщил Смирнов на круглом столе комитета Госдумы, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что в аптечку войдут средства для устранения асфиксии и напряженного пневмоторакса. А также добавил, что количество позиций в ней будет увеличено до 25.

Ранее концерн «Калашников» начал поставлять боевую экипировку Вооруженным силам РФ. ООО «Триада-ТКО» начало поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования в адрес заказчика. В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек. В состав комплекта вошли флисовое термобелье (фуфайка, кальсоны), кофта, демисезонный, влаговетрозащитный утепленный и летний костюмы. Также поставку пополнили летняя фуражка, демисезонная шапка и зимний шарф.

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В России разрабатывают новую армейскую аптечку. Об этом сообщил преподаватель филиала Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова майор Дмитрий Смирнов. «Нами ведется разработка перспективной аптечки 2024 года», — сообщил Смирнов на круглом столе комитета Госдумы, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что в аптечку войдут средства для устранения асфиксии и напряженного пневмоторакса. А также добавил, что количество позиций в ней будет увеличено до 25. Ранее концерн «Калашников» начал поставлять боевую экипировку Вооруженным силам РФ. ООО «Триада-ТКО» начало поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования в адрес заказчика. В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек. В состав комплекта вошли флисовое термобелье (фуфайка, кальсоны), кофта, демисезонный, влаговетрозащитный утепленный и летний костюмы. Также поставку пополнили летняя фуражка, демисезонная шапка и зимний шарф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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