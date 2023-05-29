В России разрабатывают новую армейскую аптечку. Об этом сообщил преподаватель филиала Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова майор Дмитрий Смирнов.
«Нами ведется разработка перспективной аптечки 2024 года», — сообщил Смирнов на круглом столе комитета Госдумы, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что в аптечку войдут средства для устранения асфиксии и напряженного пневмоторакса. А также добавил, что количество позиций в ней будет увеличено до 25.
Ранее концерн «Калашников» начал поставлять боевую экипировку Вооруженным силам РФ. ООО «Триада-ТКО» начало поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования в адрес заказчика. В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек. В состав комплекта вошли флисовое термобелье (фуфайка, кальсоны), кофта, демисезонный, влаговетрозащитный утепленный и летний костюмы. Также поставку пополнили летняя фуражка, демисезонная шапка и зимний шарф.
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