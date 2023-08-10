10 августа 2023

ВС РФ получат усовершенствованный автомат Калашникова

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, автомат, калашников, ак, магазин, ВСУ, stock, рожок
На модернизированном АК-12 появится новый прицел для нескольких типов расстояний Фото:

Поставки модернизированного автомата Калашникова АК-12 в Вооруженные силы России начнутся во втором полугодии 2023 года. Об этом заявил президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.

«Поставки самого автомата [Калашникова АК-12] мы начинаем со второго полугодия, как и обещали. Сейчас завершаются соответствующие испытания, запускаем оружие в производство», — передает слова Алана Лушникова газета «Известия».

По словам президента АО «Концерн Калашников», на модернизированном оружии появится новый прицел для нескольких типов расстояний. Также изменится переключатель автоматического режима огня — разработчики уберут функцию двойного выстрела и оставят двусторонний переводчик режима огня.

Ранее концерн «Калашников» начал поставлять новую боевую экипировку Вооруженным силам РФ. Также в России начали разрабатывать новую армейскую аптечку, в которой появятся средства для устранения асфиксии и напряженного пневмоторакса.

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Поставки модернизированного автомата Калашникова АК-12 в Вооруженные силы России начнутся во втором полугодии 2023 года. Об этом заявил президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников. «Поставки самого автомата [Калашникова АК-12] мы начинаем со второго полугодия, как и обещали. Сейчас завершаются соответствующие испытания, запускаем оружие в производство», — передает слова Алана Лушникова газета «Известия». По словам президента АО «Концерн Калашников», на модернизированном оружии появится новый прицел для нескольких типов расстояний. Также изменится переключатель автоматического режима огня — разработчики уберут функцию двойного выстрела и оставят двусторонний переводчик режима огня. Ранее концерн «Калашников» начал поставлять новую боевую экипировку Вооруженным силам РФ. Также в России начали разрабатывать новую армейскую аптечку, в которой появятся средства для устранения асфиксии и напряженного пневмоторакса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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