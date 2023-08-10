ВС РФ получат усовершенствованный автомат Калашникова

Поставки модернизированного автомата Калашникова АК-12 в Вооруженные силы России начнутся во втором полугодии 2023 года. Об этом заявил президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.
«Поставки самого автомата [Калашникова АК-12] мы начинаем со второго полугодия, как и обещали. Сейчас завершаются соответствующие испытания, запускаем оружие в производство», — передает слова Алана Лушникова газета «Известия».
По словам президента АО «Концерн Калашников», на модернизированном оружии появится новый прицел для нескольких типов расстояний. Также изменится переключатель автоматического режима огня — разработчики уберут функцию двойного выстрела и оставят двусторонний переводчик режима огня.
Ранее концерн «Калашников» начал поставлять новую боевую экипировку Вооруженным силам РФ. Также в России начали разрабатывать новую армейскую аптечку, в которой появятся средства для устранения асфиксии и напряженного пневмоторакса.
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