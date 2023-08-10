Врач предупредила об ухудшении сна летом

Врач-сомнолог Царева: летом на качество сна влияет жара и световой день

11 августа 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Летом нужно использовать постельное белье из дышащих материалов, уточняет Елена Царева Фото: Анна Майорова © URA.RU Летом появляются новые факторы, мешающие человеку спать. Это может быть как жара, так и продление светового дня. Об этом рассказала врач невролог-сомнолог Елена Царева. «Засыпанию может мешать высокая температура или духота в комнате. <…> Летом дольше световой день. Воздействие света на сетчатку глаз приводит к тому, что в организме вырабатывается меньше гормона мелатонина, который влияет на засыпание и продолжительность сна», — пояснила Елена Царева в разговоре с радио Sputnik. Также в летний период у человека может нарушиться водно-электролитный баланс (соотношение солей и жидкостей в организме — прим. URA.RU). На сон влияет и качество постельного белья. По словам врача, зимние и летние одеяла должны отличаться. Последние должны быть из «дышащих материалов». Чтобы облегчить засыпание в жаркую погоду, человек может смочить постельное белье перед сном. Сон без одежды может привести к переохлаждению, передает «Дни.ру». На бессоницу могут повлиять и другие факторы, связанные с особенностями организма человека, его привычками и эмоциональным состоянием.

Летом появляются новые факторы, мешающие человеку спать. Это может быть как жара, так и продление светового дня. Об этом рассказала врач невролог-сомнолог Елена Царева. «Засыпанию может мешать высокая температура или духота в комнате. <…> Летом дольше световой день. Воздействие света на сетчатку глаз приводит к тому, что в организме вырабатывается меньше гормона мелатонина, который влияет на засыпание и продолжительность сна», — пояснила Елена Царева в разговоре с радио Sputnik. Также в летний период у человека может нарушиться водно-электролитный баланс (соотношение солей и жидкостей в организме — прим. URA.RU). На сон влияет и качество постельного белья. По словам врача, зимние и летние одеяла должны отличаться. Последние должны быть из «дышащих материалов». Чтобы облегчить засыпание в жаркую погоду, человек может смочить постельное белье перед сном. Сон без одежды может привести к переохлаждению, передает «Дни.ру». На бессоницу могут повлиять и другие факторы, связанные с особенностями организма человека, его привычками и эмоциональным состоянием.