Врач предупредила об ухудшении сна летом

Летом появляются новые факторы, мешающие человеку спать. Это может быть как жара, так и продление светового дня. Об этом рассказала врач невролог-сомнолог Елена Царева.
«Засыпанию может мешать высокая температура или духота в комнате. <…> Летом дольше световой день. Воздействие света на сетчатку глаз приводит к тому, что в организме вырабатывается меньше гормона мелатонина, который влияет на засыпание и продолжительность сна», — пояснила Елена Царева в разговоре с радио Sputnik.
Также в летний период у человека может нарушиться водно-электролитный баланс (соотношение солей и жидкостей в организме — прим. URA.RU). На сон влияет и качество постельного белья. По словам врача, зимние и летние одеяла должны отличаться. Последние должны быть из «дышащих материалов».
Чтобы облегчить засыпание в жаркую погоду, человек может смочить постельное белье перед сном. Сон без одежды может привести к переохлаждению, передает «Дни.ру». На бессоницу могут повлиять и другие факторы, связанные с особенностями организма человека, его привычками и эмоциональным состоянием.
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