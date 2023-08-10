10 августа 2023

Врач предупредила об ухудшении сна летом

Врач-сомнолог Царева: летом на качество сна влияет жара и световой день
© Служба новостей «URA.RU»
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Летом нужно использовать постельное белье из дышащих материалов, уточняет Елена Царева Фото:

Летом появляются новые факторы, мешающие человеку спать. Это может быть как жара, так и продление светового дня. Об этом рассказала врач невролог-сомнолог Елена Царева.

«Засыпанию может мешать высокая температура или духота в комнате. <…> Летом дольше световой день. Воздействие света на сетчатку глаз приводит к тому, что в организме вырабатывается меньше гормона мелатонина, который влияет на засыпание и продолжительность сна», — пояснила Елена Царева в разговоре с радио Sputnik.

Также в летний период у человека может нарушиться водно-электролитный баланс (соотношение солей и жидкостей в организме — прим. URA.RU). На сон влияет и качество постельного белья. По словам врача, зимние и летние одеяла должны отличаться. Последние должны быть из «дышащих материалов».

Чтобы облегчить засыпание в жаркую погоду, человек может смочить постельное белье перед сном. Сон без одежды может привести к переохлаждению, передает «Дни.ру». На бессоницу могут повлиять и другие факторы, связанные с особенностями организма человека, его привычками и эмоциональным состоянием.

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Летом появляются новые факторы, мешающие человеку спать. Это может быть как жара, так и продление светового дня. Об этом рассказала врач невролог-сомнолог Елена Царева. «Засыпанию может мешать высокая температура или духота в комнате. <…> Летом дольше световой день. Воздействие света на сетчатку глаз приводит к тому, что в организме вырабатывается меньше гормона мелатонина, который влияет на засыпание и продолжительность сна», — пояснила Елена Царева в разговоре с радио Sputnik. Также в летний период у человека может нарушиться водно-электролитный баланс (соотношение солей и жидкостей в организме — прим. URA.RU). На сон влияет и качество постельного белья. По словам врача, зимние и летние одеяла должны отличаться. Последние должны быть из «дышащих материалов». Чтобы облегчить засыпание в жаркую погоду, человек может смочить постельное белье перед сном. Сон без одежды может привести к переохлаждению, передает «Дни.ру». На бессоницу могут повлиять и другие факторы, связанные с особенностями организма человека, его привычками и эмоциональным состоянием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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