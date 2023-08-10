Курганский завод на военном форуме «Армия-2023» покажет истребитель танков

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» покажет на международном военном форуме «Армия-2023» самоходную противотанковую установку, бронетранспортеры и боевые машины. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.
«Международный военно-технический форум „Армия-2023“ пройдет с 14 по 20 августа в Москве. ПАО „Курганмашзавод“ покажет бронетранспортеры, боевые машины пехоты и десанта — БМП-3М, БМД-4М, БТР-МДМ, БТ-3Ф. Также в экспозиции продемонстрируют модернизированную 125-мм самоходную противотанковую пушку 2С25», — рассказали в холдинге.
В прошлом году на военном форуме «Курганмашзавод» показывал роботизированную БМП-3 с боевым модулем. Кроме того оборонное предприятие представило Минобороны РФ новый вездеход ТМ-140А «Аврора».
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