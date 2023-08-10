Курганский завод на военном форуме «Армия-2023» покажет истребитель танков

11 августа 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

«Курганмашзавод» покажет на форуме «Армия-2023» бронетехнику и самоходную установку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Оборонное предприятие «Курганмашзавод» покажет на международном военном форуме «Армия-2023» самоходную противотанковую установку, бронетранспортеры и боевые машины. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. «Международный военно-технический форум „Армия-2023“ пройдет с 14 по 20 августа в Москве. ПАО „Курганмашзавод“ покажет бронетранспортеры, боевые машины пехоты и десанта — БМП-3М, БМД-4М, БТР-МДМ, БТ-3Ф. Также в экспозиции продемонстрируют модернизированную 125-мм самоходную противотанковую пушку 2С25», — рассказали в холдинге. В прошлом году на военном форуме «Курганмашзавод» показывал роботизированную БМП-3 с боевым модулем. Кроме того оборонное предприятие представило Минобороны РФ новый вездеход ТМ-140А «Аврора».

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» покажет на международном военном форуме «Армия-2023» самоходную противотанковую установку, бронетранспортеры и боевые машины. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. «Международный военно-технический форум „Армия-2023“ пройдет с 14 по 20 августа в Москве. ПАО „Курганмашзавод“ покажет бронетранспортеры, боевые машины пехоты и десанта — БМП-3М, БМД-4М, БТР-МДМ, БТ-3Ф. Также в экспозиции продемонстрируют модернизированную 125-мм самоходную противотанковую пушку 2С25», — рассказали в холдинге. В прошлом году на военном форуме «Курганмашзавод» показывал роботизированную БМП-3 с боевым модулем. Кроме того оборонное предприятие представило Минобороны РФ новый вездеход ТМ-140А «Аврора».