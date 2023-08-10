10 августа 2023

Курганский завод на военном форуме «Армия-2023» покажет истребитель танков

© Служба новостей «URA.RU»
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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
«Курганмашзавод» покажет на форуме «Армия-2023» бронетехнику и самоходную установку Фото:

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» покажет на международном военном форуме «Армия-2023» самоходную противотанковую установку, бронетранспортеры и боевые машины. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

«Международный военно-технический форум „Армия-2023“ пройдет с 14 по 20 августа в Москве. ПАО „Курганмашзавод“ покажет бронетранспортеры, боевые машины пехоты и десанта — БМП-3М, БМД-4М, БТР-МДМ, БТ-3Ф. Также в экспозиции продемонстрируют модернизированную 125-мм самоходную противотанковую пушку 2С25», — рассказали в холдинге.

В прошлом году на военном форуме «Курганмашзавод» показывал роботизированную БМП-3 с боевым модулем. Кроме того оборонное предприятие представило Минобороны РФ новый вездеход ТМ-140А «Аврора».

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Оборонное предприятие «Курганмашзавод» покажет на международном военном форуме «Армия-2023» самоходную противотанковую установку, бронетранспортеры и боевые машины. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. «Международный военно-технический форум „Армия-2023“ пройдет с 14 по 20 августа в Москве. ПАО „Курганмашзавод“ покажет бронетранспортеры, боевые машины пехоты и десанта — БМП-3М, БМД-4М, БТР-МДМ, БТ-3Ф. Также в экспозиции продемонстрируют модернизированную 125-мм самоходную противотанковую пушку 2С25», — рассказали в холдинге. В прошлом году на военном форуме «Курганмашзавод» показывал роботизированную БМП-3 с боевым модулем. Кроме того оборонное предприятие представило Минобороны РФ новый вездеход ТМ-140А «Аврора».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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