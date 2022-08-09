«Курганмашзавод» представит на форуме «Армия-2022» вездеход ТМ-140А «Аврора» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский машиностроительный завод (КМЗ) покажет Министерству обороны России новый вездеход ТМ-140А «Аврора». Возможности спецтехники продемонстрируют на форуме «Армия-2022». Об этом сообщается в telegram-канале предприятия.

«На следующей неделе стартует VIII Международный военно-технический форум „Армия-2022“. Один из интересных экспонатов от „Курганмашзавода“ — ТМ-140А „Аврора“. Посмотреть на вездеход можно будет в Московской области на выставочном стенде „Высокоточных комплексов“ с 15 августа», — говорится в сообщении. Организатором выставки выступает Минобороны России.

Особенностями обновленного вездехода являются автоматическая трансмиссия с гидрообъемной передачей, гидропривод вентилятора системы охлаждения, ходовая часть с увеличенным ресурсом и двигатель ЯМЗ-536 на 312 л. с. Также в ТМ-140А «Аврора» модернизирован внешний вид и интерьер кабины.

Ранее URA.RU писало, что на международном форуме «Армия-2022» КМЗ представит машину-робота БМП-3 с боевым модулем. Технику разработана совместно с научно-исследовательским институтом «Сигнал». Также сообщалось, что на военно-технической выставке «Кургандормаш» покажет трактор с электроприводом. Им заинтересовались Минобороны РФ.

Курганский завод покажет Минобороны России новый вездеход ТМ-140А «Аврора» Фото: ПАО «Курганмашзавод»