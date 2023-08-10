10 августа 2023

Челябинка, на которую напал мигрант в пивбаре, скончалась в реанимации

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Клипарт. Магнитогорск, носилки, похоронные венки, гроб
Дочь погибшей открыла денежный сбор на гроб Фото:
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Мигрант с ножом напал на жительницу Челябинска

Жительница Челябинска, которой 50-летний мигрант из Узбекистана Русулджон Шерматов нанес шесть ножевых ранений, 11 августа скончалась в реанимации. Об этом сообщила дочь погибшей.

«Сбор на гроб …. Даже писать нечего. Извините, ко мне приезжать не надо, трогать меня тоже. Мама умерла», — пишет дочь погибшей на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным URA.RU, ранее Шерматов и челябинка встречались. В ночь на 5 августа мужчина узнал, что его бывшая подруга находится в пивбаре на Энтузиастов с новым знакомым. Шерматов пришел в бар и тяжело ранил женщину.

Женщина находилась в коме. Как сообщала ее дочь, по прогнозам врачей, пострадавшая не должна была дожить и до 7 августа. За несколько дней до смерти погибшую спасли от остановки сердца и перевели на питание через зонд. Это стало обнадеживающим на выздоровление фактором для ее близких.

В СКР по региону URA.RU сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Расследование находится на контроле у прокуратуры. Шерматов объявлен в розыск.

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Жительница Челябинска, которой 50-летний мигрант из Узбекистана Русулджон Шерматов нанес шесть ножевых ранений, 11 августа скончалась в реанимации. Об этом сообщила дочь погибшей. «Сбор на гроб …. Даже писать нечего. Извините, ко мне приезжать не надо, трогать меня тоже. Мама умерла», — пишет дочь погибшей на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По данным URA.RU, ранее Шерматов и челябинка встречались. В ночь на 5 августа мужчина узнал, что его бывшая подруга находится в пивбаре на Энтузиастов с новым знакомым. Шерматов пришел в бар и тяжело ранил женщину. Женщина находилась в коме. Как сообщала ее дочь, по прогнозам врачей, пострадавшая не должна была дожить и до 7 августа. За несколько дней до смерти погибшую спасли от остановки сердца и перевели на питание через зонд. Это стало обнадеживающим на выздоровление фактором для ее близких. В СКР по региону URA.RU сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Расследование находится на контроле у прокуратуры. Шерматов объявлен в розыск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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