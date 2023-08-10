Челябинка, на которую напал мигрант в пивбаре, скончалась в реанимации

Дочь погибшей открыла денежный сбор на гроб Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мигрант с ножом напал на жительницу Челябинска

Жительница Челябинска, которой 50-летний мигрант из Узбекистана Русулджон Шерматов нанес шесть ножевых ранений, 11 августа скончалась в реанимации. Об этом сообщила дочь погибшей.

«Сбор на гроб …. Даже писать нечего. Извините, ко мне приезжать не надо, трогать меня тоже. Мама умерла», — пишет дочь погибшей на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным URA.RU, ранее Шерматов и челябинка встречались. В ночь на 5 августа мужчина узнал, что его бывшая подруга находится в пивбаре на Энтузиастов с новым знакомым. Шерматов пришел в бар и тяжело ранил женщину.

Женщина находилась в коме. Как сообщала ее дочь, по прогнозам врачей, пострадавшая не должна была дожить и до 7 августа. За несколько дней до смерти погибшую спасли от остановки сердца и перевели на питание через зонд. Это стало обнадеживающим на выздоровление фактором для ее близких.

В СКР по региону URA.RU сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Расследование находится на контроле у прокуратуры. Шерматов объявлен в розыск.