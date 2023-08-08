Челябинку, на которую напал мигрант в пивбаре, спасли от остановки сердца

Женщина находится в реанимации на ИВЛ и питании через зонд (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Мигрант с ножом напал на жительницу Челябинска

Жительница Челябинска, на которую 50-летний мигрант из Узбекистана Русулджон Шерматов напал в пивбаре, находится в крайне тяжелом состоянии. Женщине удалили желчный пузырь и спасли после остановки сердца в реанимации, сообщила 9 августа дочь пострадавшей.

«Состояние крайне тяжелое, есть незначительные улучшения. Легкие на ИВЛ, желчного больше нет, почки, слава богу, заработали сами. Была остановка сердца два дня назад. Десять минут откачивали — УДАЧНО», — пишет дочь женщины на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Питание все это время осуществлялось парентерально, через капельницу. Теперь пострадавшей подключили зонд. Дочь женщины считает, что даже незначительные улучшения уже являются победой. По словам Аланы, врачи не обещали, что ее мать доживет хотя бы до понедельника.

Дочь отметила, в качестве помощи пострадавшей необходимы: большие одноразовые пеленки, средство для мытья лежачих больных, влажные салфетки и крем от пролежней. Девушка уточнила, что помощь можно передать ей или в городскую клиническую больницу №1, но перед передачкой нужно звонить в реанимацию.

По данным URA.RU, ранее Шерматов и челябинка встречались. После расставания мужчина преследовал женщину и угрожал расправой ей и ее близким. В ночь на 5 августа мужчина узнал, что его бывшая подруга находится в пивбаре на Энтузиастов с новым знакомым. Шерматов пришел в бар и тяжело ранил женщину. Спутник пострадавшей убежал.

Как сообщила в соцсетях дочь пострадавшей, женщина находится в коме. В СКР по региону URA.RU сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Расследование находится на контроле у прокуратуры. Шерматов объявлен в розыск.