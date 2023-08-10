10 августа 2023

Курганское предприятие покажет на военном форуме машину для уничтожения мин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Челябинск, разминирование
Предприятие из Кургана покажет минный трал на форуме «Армия-2023» (архивное фото) Фото:

Курганское предприятие ООО «НПФ «Технотранс» представит на военном форуме «Армия-2023» машину для обнаружения и уничтожения мин. Об этом сообщается в группе производителя в соцсети «ВКонтакте».

«В этом году наша компания презентует такие новинки как снегоболотоходы ШС-04-02, „FENIX“ с пожарно-техническим вооружением, „Макар“ 6×6, электрический беспилотный челнок-платформа ТПУ-700, тяжелый снегоход „Арктика 1500“, минный трал „МТ-1“ в комплекте с оборудованием для ремонта и доставки», — говорится в сообщении. Форум пройдет с 14 по 20 августа в Москве.

Ранее URA.RU писало, что оборонное предприятие «Курганмашзавод» покажет на форуме «Армия-2023» истребитель танков. Также завод представит боевые машины и бронетранспортеры.

Предприятие «Технотранс» покажет новинки на форуме «Армия-2023» в Москве
Предприятие «Технотранс» покажет новинки на форуме «Армия-2023» в Москве
Фото:

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Курганское предприятие ООО «НПФ «Технотранс» представит на военном форуме «Армия-2023» машину для обнаружения и уничтожения мин. Об этом сообщается в группе производителя в соцсети «ВКонтакте». «В этом году наша компания презентует такие новинки как снегоболотоходы ШС-04-02, „FENIX“ с пожарно-техническим вооружением, „Макар“ 6×6, электрический беспилотный челнок-платформа ТПУ-700, тяжелый снегоход „Арктика 1500“, минный трал „МТ-1“ в комплекте с оборудованием для ремонта и доставки», — говорится в сообщении. Форум пройдет с 14 по 20 августа в Москве. Ранее URA.RU писало, что оборонное предприятие «Курганмашзавод» покажет на форуме «Армия-2023» истребитель танков. Также завод представит боевые машины и бронетранспортеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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