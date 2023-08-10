Полиция обратилась к курганцам из-за гибели пешеходов

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дороге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге в темное время суток на фоне аварий, из-за которых в августе погибли три пешехода. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«С начала августа на дорогах Курганской области погибли три пешехода, в том числе один малолетний ребенок. Всего зарегистрировано пять ДТП, три из которых произошли в темное время суток. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть максимально внимательными на дороге в темное время суток», — говорится в сообщении. Никто из пострадавших не использовал световозвращающие элементы.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, ездить на безопасной дистанции между автомобилями и избегать резких маневров. Также Госавтоинспекция призывает проявлять осторожность и внимательность пешеходов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в темное время насмерть сбили мать с ребенком. ДТП произошло в Заозерном районе. Позже стало известно, что виновник смертельной аварии задержан и на него возбуждено уголовное дело.