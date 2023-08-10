10 августа 2023

Полиция обратилась к курганцам из-за гибели пешеходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дороге Фото:

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге в темное время суток на фоне аварий, из-за которых в августе погибли три пешехода. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«С начала августа на дорогах Курганской области погибли три пешехода, в том числе один малолетний ребенок. Всего зарегистрировано пять ДТП, три из которых произошли в темное время суток. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть максимально внимательными на дороге в темное время суток», — говорится в сообщении. Никто из пострадавших не использовал световозвращающие элементы.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, ездить на безопасной дистанции между автомобилями и избегать резких маневров. Также Госавтоинспекция призывает проявлять осторожность и внимательность пешеходов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в темное время насмерть сбили мать с ребенком. ДТП произошло в Заозерном районе. Позже стало известно, что виновник смертельной аварии задержан и на него возбуждено уголовное дело.

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Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге в темное время суток на фоне аварий, из-за которых в августе погибли три пешехода. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «С начала августа на дорогах Курганской области погибли три пешехода, в том числе один малолетний ребенок. Всего зарегистрировано пять ДТП, три из которых произошли в темное время суток. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть максимально внимательными на дороге в темное время суток», — говорится в сообщении. Никто из пострадавших не использовал световозвращающие элементы. Водителей просят соблюдать скоростной режим, ездить на безопасной дистанции между автомобилями и избегать резких маневров. Также Госавтоинспекция призывает проявлять осторожность и внимательность пешеходов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в темное время насмерть сбили мать с ребенком. ДТП произошло в Заозерном районе. Позже стало известно, что виновник смертельной аварии задержан и на него возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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