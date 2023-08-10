10 августа 2023

Челябинский учитель, задержанный силовиками, заставил школьницу заниматься оральным сексом

© Служба новостей «URA.RU»
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Учитель был задержан в ночь на 10 августа Фото:

Задержанный в Челябинске учитель русского языка и литературы, обвиняемых в иных действиях сексуального характера по отношению к школьнице, заставил ее заниматься оральным сексом. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Мужчина силой посадил девочку в себе в машину в поселке Есаульский. Привез ее к кладбищу у Касаргов, завязал глаза. После он поставил ее на колени и принудил к оральному сексу», — рассказал источник.

По данным URA.RU, после удовлетворения своих сексуальных потребностей мужчина оставил школьницу на кладбище. Она самостоятельно вышла к людям, которые вернули ее родителям. Мать девочки обратилась в полицию.

Силовики по обращению матери школьницы проделали оперативную работу. Они вычислили машину учителя, определили маршрут передвижения. В ночь на 10 августа учитель был задержан. На допросе он отрицал все обвинения. По его словам, он решил помочь девочке, так как подумал, что она заблудилась. Именно с целью помощи он посадил ее в машину.

По данному инциденту в СКР по региону возбуждено уголовное дело ч.4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Задержанный в Челябинске учитель русского языка и литературы, обвиняемых в иных действиях сексуального характера по отношению к школьнице, заставил ее заниматься оральным сексом. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Мужчина силой посадил девочку в себе в машину в поселке Есаульский. Привез ее к кладбищу у Касаргов, завязал глаза. После он поставил ее на колени и принудил к оральному сексу», — рассказал источник. По данным URA.RU, после удовлетворения своих сексуальных потребностей мужчина оставил школьницу на кладбище. Она самостоятельно вышла к людям, которые вернули ее родителям. Мать девочки обратилась в полицию. Силовики по обращению матери школьницы проделали оперативную работу. Они вычислили машину учителя, определили маршрут передвижения. В ночь на 10 августа учитель был задержан. На допросе он отрицал все обвинения. По его словам, он решил помочь девочке, так как подумал, что она заблудилась. Именно с целью помощи он посадил ее в машину. По данному инциденту в СКР по региону возбуждено уголовное дело ч.4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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