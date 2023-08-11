Аэропорт Внуково восстановил работу после угрозы атаки БПЛА

11 августа 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Внуково снова работает в штатном режиме Фото: Сергей Русанов © URA.RU Аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе. Ограничения были введены с 09:40 и сняты в 10:50 (Мск). «Аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщения пресс-службы. Ограничения на рейсы были сняты в 10:50. Чуть более часа назад во Внуково задержали 12 рейсов. Это было связано с атакой беспилотника по Москве. Спустя некоторое время после изменений в работе аэропорта на набережной в Москве очевидцы обнаружили взорвавшийся беспилотник. Вслед за столицей РФ также закрыли небо в Калуге.

Аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе. Ограничения были введены с 09:40 и сняты в 10:50 (Мск). «Аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщения пресс-службы. Ограничения на рейсы были сняты в 10:50. Чуть более часа назад во Внуково задержали 12 рейсов. Это было связано с атакой беспилотника по Москве. Спустя некоторое время после изменений в работе аэропорта на набережной в Москве очевидцы обнаружили взорвавшийся беспилотник. Вслед за столицей РФ также закрыли небо в Калуге.