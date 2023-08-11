Аэропорт Внуково восстановил работу после угрозы атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты, аэропорт внуково, самолет на пероне
Внуково снова работает в штатном режиме Фото:

Аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе. Ограничения были введены с 09:40 и сняты в 10:50 (Мск).

«Аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщения пресс-службы. Ограничения на рейсы были сняты в 10:50.

Чуть более часа назад во Внуково задержали 12 рейсов. Это было связано с атакой беспилотника по Москве. Спустя некоторое время после изменений в работе аэропорта на набережной в Москве очевидцы обнаружили взорвавшийся беспилотник. Вслед за столицей РФ также закрыли небо в Калуге.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе. Ограничения были введены с 09:40 и сняты в 10:50 (Мск). «Аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщения пресс-службы. Ограничения на рейсы были сняты в 10:50. Чуть более часа назад во Внуково задержали 12 рейсов. Это было связано с атакой беспилотника по Москве. Спустя некоторое время после изменений в работе аэропорта на набережной в Москве очевидцы обнаружили взорвавшийся беспилотник. Вслед за столицей РФ также закрыли небо в Калуге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...