Собянин сообщил об упавшем на берегу Москвы-реки беспилотнике

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ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
Вражеский беспилотник был уничтожен ПВО в Москве, добавил Сергей Собянин Фото:

Над Москвой украинский беспилотник был уничтожен российской ПВО. Разрушений и пострадавших в результате его падения нет. Об этом рассказал глава города Сергей Собянин.

«Была осуществлена попытка пролета <…> беспилотника. <…> В результате работы ПВО он был ликвидирован. <…> Серьезных разрушений нет», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канал. Он добавил, что в настоящий момент на месте работают экстренные службы.

Беспилотник был замечен в районе набережной Карамышевской. До этого московские аэропорты задерживали рейсы из-за БПЛА.

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Над Москвой украинский беспилотник был уничтожен российской ПВО. Разрушений и пострадавших в результате его падения нет. Об этом рассказал глава города Сергей Собянин. «Была осуществлена попытка пролета <…> беспилотника. <…> В результате работы ПВО он был ликвидирован. <…> Серьезных разрушений нет», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канал. Он добавил, что в настоящий момент на месте работают экстренные службы. Беспилотник был замечен в районе набережной Карамышевской. До этого московские аэропорты задерживали рейсы из-за БПЛА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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