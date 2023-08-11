Собянин сообщил об упавшем на берегу Москвы-реки беспилотнике

Вражеский беспилотник был уничтожен ПВО в Москве, добавил Сергей Собянин
Над Москвой украинский беспилотник был уничтожен российской ПВО. Разрушений и пострадавших в результате его падения нет. Об этом рассказал глава города Сергей Собянин.
«Была осуществлена попытка пролета <…> беспилотника. <…> В результате работы ПВО он был ликвидирован. <…> Серьезных разрушений нет», —
Беспилотник был замечен в районе набережной Карамышевской. До этого московские аэропорты задерживали рейсы из-за БПЛА.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.