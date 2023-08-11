Собянин сообщил об упавшем на берегу Москвы-реки беспилотнике

11 августа 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Вражеский беспилотник был уничтожен ПВО в Москве, добавил Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Над Москвой украинский беспилотник был уничтожен российской ПВО. Разрушений и пострадавших в результате его падения нет. Об этом рассказал глава города Сергей Собянин. «Была осуществлена попытка пролета <…> беспилотника. <…> В результате работы ПВО он был ликвидирован. <…> Серьезных разрушений нет», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канал. Он добавил, что в настоящий момент на месте работают экстренные службы. Беспилотник был замечен в районе набережной Карамышевской. До этого московские аэропорты задерживали рейсы из-за БПЛА.

Над Москвой украинский беспилотник был уничтожен российской ПВО. Разрушений и пострадавших в результате его падения нет. Об этом рассказал глава города Сергей Собянин. «Была осуществлена попытка пролета <…> беспилотника. <…> В результате работы ПВО он был ликвидирован. <…> Серьезных разрушений нет», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канал. Он добавил, что в настоящий момент на месте работают экстренные службы. Беспилотник был замечен в районе набережной Карамышевской. До этого московские аэропорты задерживали рейсы из-за БПЛА.