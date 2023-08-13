13 августа 2023
12 августа 2023

Экс-супруга челябинского бизнесмена Мицукова сомневается в его участии в СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Мицуков. Челябинск, портрет, мицуков александр
В убытии Александра Мицукова на фронт засомневалась его бывшая жена Инга Майер Фото:

Компания бывшей жены бизнесмена Челябинска Александра Мицукова, Инги Майер, МЦМИР «Курорт Увильды» сомневается в его участии в боях в спецоперации на Украине. Как следует из содержания поданного в арбитражный суд региона иска, доказав обратное, фирма экс-супруги рассчитывает получить от Мицукова 38,4 млн рублей.

«Копия контракта о пребывании в добровольческом формировании, заключенного между А. Ф. Мицуковым и Министерством обороны, судебному приставу-исполнителю не представлена. Не представлена и копия удостоверения гражданина, пребывающего в добровольческом формировании», — отмечено в иске (имеется в распоряжении URA.RU).

Другие сомнения, озвученные представителями курорта, связаны с самим формированием. Мицуков представил справку из отряда «Невский», а не из ЧВК «Редут», который сделал вызов на фронт. Инициаторы спора задались вопросом, создан ли отряд Министерством обороны РФ и может ли он выдавать справки.

«Добровольческий отряд „Невский“ существует в структуре ЧВК „Редут“. В конце мая убыл на службу и в начале июня приступил к ней в должности заместителя командира бригады и начальника медслужбы», — уточнил URA.RU Мицуков.

Взыскание 38,4 млн рублей судебные приставы приостановили, сняв аресты с активов челябинского бизнесмена в связи с его отправкой в зону спецоперации. Теперь «Курорт Увильды» требует отменить 11 постановлений приставов-исполнителей и собственность арестовать снова.

Бывшие супруги и их общий сын Александр Майер являются сторонами бизнес-конфликта. Мицуков уверен, что бывшая жена подделала документы, по которым санаторий «Увильды» на одноименном озере перешел в собственность Майеров. Позицию подкрепили две судебные экспертизы, с выводами которых суд не согласился и оставил активы за женой и сыном.

Компанию МЦМИР «Курорт Увильды» возглавляет сын бывших супругов. Согласно данным СБИС, фирма принадлежит Александру Майеру и компании «Южуралпродукт», контролируемой Ингой Майер. При подготовке материала URA.RU пыталось получить ее комментарий, но безуспешно. На телефонный звонок Александр Майер также не ответил.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания бывшей жены бизнесмена Челябинска Александра Мицукова, Инги Майер, МЦМИР «Курорт Увильды» сомневается в его участии в боях в спецоперации на Украине. Как следует из содержания поданного в арбитражный суд региона иска, доказав обратное, фирма экс-супруги рассчитывает получить от Мицукова 38,4 млн рублей. «Копия контракта о пребывании в добровольческом формировании, заключенного между А. Ф. Мицуковым и Министерством обороны, судебному приставу-исполнителю не представлена. Не представлена и копия удостоверения гражданина, пребывающего в добровольческом формировании», — отмечено в иске (имеется в распоряжении URA.RU). Другие сомнения, озвученные представителями курорта, связаны с самим формированием. Мицуков представил справку из отряда «Невский», а не из ЧВК «Редут», который сделал вызов на фронт. Инициаторы спора задались вопросом, создан ли отряд Министерством обороны РФ и может ли он выдавать справки. «Добровольческий отряд „Невский“ существует в структуре ЧВК „Редут“. В конце мая убыл на службу и в начале июня приступил к ней в должности заместителя командира бригады и начальника медслужбы», — уточнил URA.RU Мицуков. Взыскание 38,4 млн рублей судебные приставы приостановили, сняв аресты с активов челябинского бизнесмена в связи с его отправкой в зону спецоперации. Теперь «Курорт Увильды» требует отменить 11 постановлений приставов-исполнителей и собственность арестовать снова. Бывшие супруги и их общий сын Александр Майер являются сторонами бизнес-конфликта. Мицуков уверен, что бывшая жена подделала документы, по которым санаторий «Увильды» на одноименном озере перешел в собственность Майеров. Позицию подкрепили две судебные экспертизы, с выводами которых суд не согласился и оставил активы за женой и сыном. Компанию МЦМИР «Курорт Увильды» возглавляет сын бывших супругов. Согласно данным СБИС, фирма принадлежит Александру Майеру и компании «Южуралпродукт», контролируемой Ингой Майер. При подготовке материала URA.RU пыталось получить ее комментарий, но безуспешно. На телефонный звонок Александр Майер также не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...