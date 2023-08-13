Экс-супруга челябинского бизнесмена Мицукова сомневается в его участии в СВО

В убытии Александра Мицукова на фронт засомневалась его бывшая жена Инга Майер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания бывшей жены бизнесмена Челябинска Александра Мицукова, Инги Майер, МЦМИР «Курорт Увильды» сомневается в его участии в боях в спецоперации на Украине. Как следует из содержания поданного в арбитражный суд региона иска, доказав обратное, фирма экс-супруги рассчитывает получить от Мицукова 38,4 млн рублей.

«Копия контракта о пребывании в добровольческом формировании, заключенного между А. Ф. Мицуковым и Министерством обороны, судебному приставу-исполнителю не представлена. Не представлена и копия удостоверения гражданина, пребывающего в добровольческом формировании», — отмечено в иске (имеется в распоряжении URA.RU).

Другие сомнения, озвученные представителями курорта, связаны с самим формированием. Мицуков представил справку из отряда «Невский», а не из ЧВК «Редут», который сделал вызов на фронт. Инициаторы спора задались вопросом, создан ли отряд Министерством обороны РФ и может ли он выдавать справки.

«Добровольческий отряд „Невский“ существует в структуре ЧВК „Редут“. В конце мая убыл на службу и в начале июня приступил к ней в должности заместителя командира бригады и начальника медслужбы», — уточнил URA.RU Мицуков.

Взыскание 38,4 млн рублей судебные приставы приостановили, сняв аресты с активов челябинского бизнесмена в связи с его отправкой в зону спецоперации. Теперь «Курорт Увильды» требует отменить 11 постановлений приставов-исполнителей и собственность арестовать снова.

Бывшие супруги и их общий сын Александр Майер являются сторонами бизнес-конфликта. Мицуков уверен, что бывшая жена подделала документы, по которым санаторий «Увильды» на одноименном озере перешел в собственность Майеров. Позицию подкрепили две судебные экспертизы, с выводами которых суд не согласился и оставил активы за женой и сыном.

Компанию МЦМИР «Курорт Увильды» возглавляет сын бывших супругов. Согласно данным СБИС, фирма принадлежит Александру Майеру и компании «Южуралпродукт», контролируемой Ингой Майер. При подготовке материала URA.RU пыталось получить ее комментарий, но безуспешно. На телефонный звонок Александр Майер также не ответил.