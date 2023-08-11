В России появится новое предприятие по разработке беспилотников

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Вооруженные силы РФ. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
В России будет увеличено производство беспилотников, следует из сообщения ПАО «ОАК» Фото:

В России будет построено новое предприятие по разработке и производству беспилотников. Об этом сообщили в ПАО «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

«ОАК приняла решение создать совместное предприятие с компанией „Глори Эйр“ (компания занимается технологически разработками — прим. URA.RU) по разработке и производству беспилотных воздушных судов гражданского и специального назначения», — говорится в telegram-канале корпорации. Отмечается, что стороны соглашения уже разработали линейку продукции. По информации ОАК, на данный момент сегмент беспилотных авиационных систем быстро растет и развивается.

Предприятие будет производить беспилотники самолетного типа. Максимальная грузоподъемность летательных аппаратов будет достигать 200 килограмм.

Ранее президент России Владимир Путин поручал увеличить производство беспилотников. Особый упор он сделал на «Ланцеты». Они нужны для российской армии, которая ведет бои в зоне спецоперации.

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В России будет построено новое предприятие по разработке и производству беспилотников. Об этом сообщили в ПАО «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). «ОАК приняла решение создать совместное предприятие с компанией „Глори Эйр“ (компания занимается технологически разработками — прим. URA.RU) по разработке и производству беспилотных воздушных судов гражданского и специального назначения», — говорится в telegram-канале корпорации. Отмечается, что стороны соглашения уже разработали линейку продукции. По информации ОАК, на данный момент сегмент беспилотных авиационных систем быстро растет и развивается. Предприятие будет производить беспилотники самолетного типа. Максимальная грузоподъемность летательных аппаратов будет достигать 200 килограмм. Ранее президент России Владимир Путин поручал увеличить производство беспилотников. Особый упор он сделал на «Ланцеты». Они нужны для российской армии, которая ведет бои в зоне спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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