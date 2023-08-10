10 августа 2023

Компании начали повышать зарплату сотрудникам в ХМАО

HeadHunter: средняя зарплата в ХМАО выросла на 25%
© Служба новостей «URA.RU»
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В июле средняя зарплата по региону выросла почти на 25% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели стали больше платить сотрудникам. По сравнению с июнем, в июле средняя зарплата по региону выросла почти на 25%.

«Медианная зарплата в июле по ХМАО составила 60169 рублей. В июне работодатели региона в среднем обещали кандидатам на должности уровень дохода в 48238 рублей. Рост составил 24,7%», — следует из данных сервиса открытой статистики HeadHunter.

В июле средняя зарплата по ХМАО стала самой высокой с начала года, по данным сервиса. А в июне наоборот опускалась до рекордно низкой планки. Сейчас уровень дохода, который предлагают компании региона, также почти сравнялся с зарплатными ожиданиями югорчан. В среднем жители Югры просят за свою работу 60842 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что ученые в ХМАО зарабатывают меньше официантов. Работники сферы гостинично-ресторанного бизнеса получают на 25% меньше специалистов югорской отрасли науки и образования.

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В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели стали больше платить сотрудникам. По сравнению с июнем, в июле средняя зарплата по региону выросла почти на 25%. «Медианная зарплата в июле по ХМАО составила 60169 рублей. В июне работодатели региона в среднем обещали кандидатам на должности уровень дохода в 48238 рублей. Рост составил 24,7%», — следует из данных сервиса открытой статистики HeadHunter. В июле средняя зарплата по ХМАО стала самой высокой с начала года, по данным сервиса. А в июне наоборот опускалась до рекордно низкой планки. Сейчас уровень дохода, который предлагают компании региона, также почти сравнялся с зарплатными ожиданиями югорчан. В среднем жители Югры просят за свою работу 60842 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что ученые в ХМАО зарабатывают меньше официантов. Работники сферы гостинично-ресторанного бизнеса получают на 25% меньше специалистов югорской отрасли науки и образования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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