Компании начали повышать зарплату сотрудникам в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели стали больше платить сотрудникам. По сравнению с июнем, в июле средняя зарплата по региону выросла почти на 25%.
«Медианная зарплата в июле по ХМАО составила 60169 рублей. В июне работодатели региона в среднем обещали кандидатам на должности уровень дохода в 48238 рублей. Рост составил 24,7%», — следует из данных сервиса открытой статистики HeadHunter.
В июле средняя зарплата по ХМАО стала самой высокой с начала года, по данным сервиса. А в июне наоборот опускалась до рекордно низкой планки. Сейчас уровень дохода, который предлагают компании региона, также почти сравнялся с зарплатными ожиданиями югорчан. В среднем жители Югры просят за свою работу 60842 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что ученые в ХМАО зарабатывают меньше официантов. Работники сферы гостинично-ресторанного бизнеса получают на 25% меньше специалистов югорской отрасли науки и образования.
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