Пермские производители поставили товары в магазины Северодонецка

В Северодонецк (ЛНР), город, восстановление которого курируют пермские власти, поступила новая партия товаров из Прикамья. В онсовном речь идет о продуктах питания, которые продаются под брендом «Покупай пермское». О новой поставке рассказал глава Северодонецка Николай Моргунов.
«В город прибыла уже вторая партия товаров для местных предпринимателей. Уже в ближайшие дни северодончане смогут приобрести и по достоинству оценить новые и уже полюбившиеся товары», — сообщил Моргунов в Telegram.
По словам мэра Северодонецка местные бизнесмены ранее посетили торгово-закупочную сессию производителей Прикамья и заключили ряд контрактов. Как рассказывало URA.RU, в апреле в Северодонецке заработал магазин, в котором продают продукты из Пермского края. На открытии для всех желающих организовали дегустацию кондитерских изделий, сгущенного молока, консервов и других продуктов.
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