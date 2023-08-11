Пермские производители поставили товары в магазины Северодонецка

11 августа 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Пермская продукция попадет на полки магазинов Северодонецка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Северодонецк (ЛНР), город, восстановление которого курируют пермские власти, поступила новая партия товаров из Прикамья. В онсовном речь идет о продуктах питания, которые продаются под брендом «Покупай пермское». О новой поставке рассказал глава Северодонецка Николай Моргунов. «В город прибыла уже вторая партия товаров для местных предпринимателей. Уже в ближайшие дни северодончане смогут приобрести и по достоинству оценить новые и уже полюбившиеся товары», — сообщил Моргунов в Telegram. По словам мэра Северодонецка местные бизнесмены ранее посетили торгово-закупочную сессию производителей Прикамья и заключили ряд контрактов. Как рассказывало URA.RU, в апреле в Северодонецке заработал магазин, в котором продают продукты из Пермского края. На открытии для всех желающих организовали дегустацию кондитерских изделий, сгущенного молока, консервов и других продуктов.

В Северодонецк (ЛНР), город, восстановление которого курируют пермские власти, поступила новая партия товаров из Прикамья. В онсовном речь идет о продуктах питания, которые продаются под брендом «Покупай пермское». О новой поставке рассказал глава Северодонецка Николай Моргунов. «В город прибыла уже вторая партия товаров для местных предпринимателей. Уже в ближайшие дни северодончане смогут приобрести и по достоинству оценить новые и уже полюбившиеся товары», — сообщил Моргунов в Telegram. По словам мэра Северодонецка местные бизнесмены ранее посетили торгово-закупочную сессию производителей Прикамья и заключили ряд контрактов. Как рассказывало URA.RU, в апреле в Северодонецке заработал магазин, в котором продают продукты из Пермского края. На открытии для всех желающих организовали дегустацию кондитерских изделий, сгущенного молока, консервов и других продуктов.