Тюменские таксисты готовятся к массовой забастовке

14 августа 2023 в 07:56 Размер текста - 17 +

Тюменские таксисты рискуют остаться без работы из-за нового ФЗ Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени водители «Яндекс. Go» планируют провести серию «ленивых забастовок» из-за Федерального закона № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ», который вступит в силу 1 сентября 2023 года и значительно изменит правила игры на рынке городских пассажироперевозок. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных таксопарков. По его словам, водители боятся, что после введения нового ФЗ они останутся без работы и средств к существованию. «Таксисты хотят привлечь внимание к своей проблеме. Показать, что введение нового ФЗ отразится не только на них, но и на пассажирах. Для этого хотят провести „ленивую забастовку“. То есть, в час пик массово не выйдут на работу. Это приведет к тому, что алгоритмы агрегатора в несколько раз поднимут стоимость поездок, поскольку „Яндекс. Go“ работает по принципу динамического ценообразования. Такие забастовки водители планируют проводить несколько дней подряд», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что с 1 сентября 2023 года в каждом регионе РФ появятся реестры такси, где будет содержаться информация о перевозчиках и разрешениях, выданных водителям. Для получения лицензии нужно предоставить пакет документов: договор со службой заказа легкового такси, справку о несудимости и т. д. По мнению экспертов, это приведет к тому, что на работу в такси станет значительно сложнее устроиться. А цены на городские пассажироперевозки вырастут в несколько раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени водители «Яндекс. Go» планируют провести серию «ленивых забастовок» из-за Федерального закона № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ», который вступит в силу 1 сентября 2023 года и значительно изменит правила игры на рынке городских пассажироперевозок. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных таксопарков. По его словам, водители боятся, что после введения нового ФЗ они останутся без работы и средств к существованию. «Таксисты хотят привлечь внимание к своей проблеме. Показать, что введение нового ФЗ отразится не только на них, но и на пассажирах. Для этого хотят провести „ленивую забастовку“. То есть, в час пик массово не выйдут на работу. Это приведет к тому, что алгоритмы агрегатора в несколько раз поднимут стоимость поездок, поскольку „Яндекс. Go“ работает по принципу динамического ценообразования. Такие забастовки водители планируют проводить несколько дней подряд», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что с 1 сентября 2023 года в каждом регионе РФ появятся реестры такси, где будет содержаться информация о перевозчиках и разрешениях, выданных водителям. Для получения лицензии нужно предоставить пакет документов: договор со службой заказа легкового такси, справку о несудимости и т. д. По мнению экспертов, это приведет к тому, что на работу в такси станет значительно сложнее устроиться. А цены на городские пассажироперевозки вырастут в несколько раз.