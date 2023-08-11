NYT: жители Купянска ждут возвращения российских войск

11 августа 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Российская армия продвигается на купянском направлении Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Купянска (Харьковская область), родственники которых находятся в России, ждут возращения российских войск. Об это рассказала местная жительница города. «Большинство самых публичных сторонников Кремля уже уехали из Купянска, однако есть много людей, которые ждут возвращения России», — рассказала местная жительница, ее слова приводит газета The New York Times . При это она отметила, что придерживается проукраинских взглядов. Местный полицейский отметил, что после обострения боев в близости к городу, местные жители перестали доверять местной власти. Он добавил, что никто из администрации города не ночует в Купянске. Это связано с тем, что российской армии осталось несколько километров до города. В Купянске уже объявлена эвакуация. В населенном пункте остаются те жители, которые симпатизируют России. Российской армии осталось семь километров до города по данным на 10 августа. На следующей день продвижение российских сил продолжилось, передает RT.

Жители Купянска (Харьковская область), родственники которых находятся в России, ждут возращения российских войск. Об это рассказала местная жительница города. «Большинство самых публичных сторонников Кремля уже уехали из Купянска, однако есть много людей, которые ждут возвращения России», — рассказала местная жительница, ее слова приводит газета The New York Times. При это она отметила, что придерживается проукраинских взглядов. Местный полицейский отметил, что после обострения боев в близости к городу, местные жители перестали доверять местной власти. Он добавил, что никто из администрации города не ночует в Купянске. Это связано с тем, что российской армии осталось несколько километров до города. В Купянске уже объявлена эвакуация. В населенном пункте остаются те жители, которые симпатизируют России. Российской армии осталось семь километров до города по данным на 10 августа. На следующей день продвижение российских сил продолжилось, передает RT.