Жители Купянска (Харьковская область), родственники которых находятся в России, ждут возращения российских войск. Об это рассказала местная жительница города.
«Большинство самых публичных сторонников Кремля уже уехали из Купянска, однако есть много людей, которые ждут возвращения России», — рассказала местная жительница, ее слова приводит газета The New York Times. При это она отметила, что придерживается проукраинских взглядов.
Местный полицейский отметил, что после обострения боев в близости к городу, местные жители перестали доверять местной власти. Он добавил, что никто из администрации города не ночует в Купянске. Это связано с тем, что российской армии осталось несколько километров до города.
Жители Купянска (Харьковская область), родственники которых находятся в России, ждут возращения российских войск. Об это рассказала местная жительница города. «Большинство самых публичных сторонников Кремля уже уехали из Купянска, однако есть много людей, которые ждут возвращения России», — рассказала местная жительница, ее слова приводит газета The New York Times. При это она отметила, что придерживается проукраинских взглядов. Местный полицейский отметил, что после обострения боев в близости к городу, местные жители перестали доверять местной власти. Он добавил, что никто из администрации города не ночует в Купянске. Это связано с тем, что российской армии осталось несколько километров до города. В Купянске уже объявлена эвакуация. В населенном пункте остаются те жители, которые симпатизируют России. Российской армии осталось семь километров до города по данным на 10 августа. На следующей день продвижение российских сил продолжилось, передает RT.