В Кургане сняли видео с дракой возле бара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане мужчина, внешне похожий на заместителя директора филармонии Романа Мжельского, устроил драку возле одного из городских баров. Кадры с дракой в редакцию URA.RU прислали читатели.

«И снова <…> заместитель директора филармонии Можельский наносит удар. В субботу, 5 августа, данный персонаж пришел в заведениe по улице Cоветской, 123», — говорится в комментарии к присланному видео. По данным источника, мужчина решил разобраться с обидчиком за комментарий в соцсети.

На видео зафиксировано, как двое людей разговаривают при свидетелях. Затем мужчина, похожий на Можельского, наносит удар оппоненту. Спустя некоторое время пострадавший получает еще один удар, после которого упал.

Редакция обратилась к Можельскому по телефону. От комментариев он отказался. Также URA.RU запросило информацию об инциденте в полиции. В УМВД региона ответили, что по данному адресу происшествий зарегистрировано не было.

Ранее URA.RU сообщало, что в июле Можельского заметили скандалящим в автобусе при возвращении с рок-фестиваля. Там он при помощи кулаков успокаивал пьяного пассажира.