10 августа 2023

Курганец, похожий на замдиректора филармонии, устроил драку на улице. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
В Кургане сняли видео с дракой возле бара Фото:

В Кургане мужчина, внешне похожий на заместителя директора филармонии Романа Мжельского, устроил драку возле одного из городских баров. Кадры с дракой в редакцию URA.RU прислали читатели.

«И снова <…> заместитель директора филармонии Можельский наносит удар. В субботу, 5 августа, данный персонаж пришел в заведениe по улице Cоветской, 123», — говорится в комментарии к присланному видео. По данным источника, мужчина решил разобраться с обидчиком за комментарий в соцсети.

На видео зафиксировано, как двое людей разговаривают при свидетелях. Затем мужчина, похожий на Можельского, наносит удар оппоненту. Спустя некоторое время пострадавший получает еще один удар, после которого упал.

Редакция обратилась к Можельскому по телефону. От комментариев он отказался. Также URA.RU запросило информацию об инциденте в полиции. В УМВД региона ответили, что по данному адресу происшествий зарегистрировано не было.

Ранее URA.RU сообщало, что в июле Можельского заметили скандалящим в автобусе при возвращении с рок-фестиваля. Там он при помощи кулаков успокаивал пьяного пассажира.

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В Кургане мужчина, внешне похожий на заместителя директора филармонии Романа Мжельского, устроил драку возле одного из городских баров. Кадры с дракой в редакцию URA.RU прислали читатели. «И снова <…> заместитель директора филармонии Можельский наносит удар. В субботу, 5 августа, данный персонаж пришел в заведениe по улице Cоветской, 123», — говорится в комментарии к присланному видео. По данным источника, мужчина решил разобраться с обидчиком за комментарий в соцсети. На видео зафиксировано, как двое людей разговаривают при свидетелях. Затем мужчина, похожий на Можельского, наносит удар оппоненту. Спустя некоторое время пострадавший получает еще один удар, после которого упал. Редакция обратилась к Можельскому по телефону. От комментариев он отказался. Также URA.RU запросило информацию об инциденте в полиции. В УМВД региона ответили, что по данному адресу происшествий зарегистрировано не было. Ранее URA.RU сообщало, что в июле Можельского заметили скандалящим в автобусе при возвращении с рок-фестиваля. Там он при помощи кулаков успокаивал пьяного пассажира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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