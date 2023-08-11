Депутат ГД Вассерман: высшее образование стало привилегией для элит

11 августа 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Российские министерства пытаются разработать рычаги регулирования российских вузов, сказал Анатолий Вассерман Фото: Владимир Андреев © URA.RU Стоимость образования в российских вузах сделала его доступным только для элитных слоев населения. Таким мнением с URA.RU поделился член комитета Госдумы по просвещению, журналист, публицист Анатолий Вассерман. «Высшее образование стало прерогативой элит. С моей точки зрения, выгодней обучать всех максимально хорошо. Но, к сожалению, сейчас получается либо всех, либо хорошо. Обучение вообще дело довольно дорогое. Часть денег уходит на оборудование, различные ресурсы, само здание. Сложно определить, какая именно сумма идет на дела, связанные с пользой для обучающихся, а какая просто составляет чью-то чистую или не очень чистую прибыль», — сказал Анатолий Вассерман. Он подчеркнул, что рыночное регулирование цен для вузов не совсем подходит. «По пути конкуренции, если кто-то задирает цену, то найдутся предложения примерно того же качества, значительно дешевле или лучшие предложения по той же цене. Я с этим не совсем согласен. За три с лишним десятилетия попыток построить полностью самоуправляемую экономику стало ясно, что полного самоуправления не получится. Всегда нужны какие-то дополнительные управленческие воздействия. Но, к сожалению, пока аппарата, способного таким образом действовать, у нас нет. Насколько я знаю, его понемногу строят и в Министерстве Просвещение и в Министерстве науки и высшего образования. Они пытаются что-то строить в этом направлении, но, к сожалению, пока только пытаются», — объяснил депутат. Топовые вузы Санкт-Пктербурга и Москвы в среднем подняли цены на обучение на 12% перед новым учебным годом. Во ВШЭ по программе «менеджмент» теперь придется заплатить 770 тысяч за год. Миллион в этом же вузе придется отдать за учебу на направлении «международный бизнес». В МИФИ стоимость обучения по отдельным программам выросла на 18-22%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стоимость образования в российских вузах сделала его доступным только для элитных слоев населения. Таким мнением с URA.RU поделился член комитета Госдумы по просвещению, журналист, публицист Анатолий Вассерман. «Высшее образование стало прерогативой элит. С моей точки зрения, выгодней обучать всех максимально хорошо. Но, к сожалению, сейчас получается либо всех, либо хорошо. Обучение вообще дело довольно дорогое. Часть денег уходит на оборудование, различные ресурсы, само здание. Сложно определить, какая именно сумма идет на дела, связанные с пользой для обучающихся, а какая просто составляет чью-то чистую или не очень чистую прибыль», — сказал Анатолий Вассерман. Он подчеркнул, что рыночное регулирование цен для вузов не совсем подходит. «По пути конкуренции, если кто-то задирает цену, то найдутся предложения примерно того же качества, значительно дешевле или лучшие предложения по той же цене. Я с этим не совсем согласен. За три с лишним десятилетия попыток построить полностью самоуправляемую экономику стало ясно, что полного самоуправления не получится. Всегда нужны какие-то дополнительные управленческие воздействия. Но, к сожалению, пока аппарата, способного таким образом действовать, у нас нет. Насколько я знаю, его понемногу строят и в Министерстве Просвещение и в Министерстве науки и высшего образования. Они пытаются что-то строить в этом направлении, но, к сожалению, пока только пытаются», — объяснил депутат. Топовые вузы Санкт-Пктербурга и Москвы в среднем подняли цены на обучение на 12% перед новым учебным годом. Во ВШЭ по программе «менеджмент» теперь придется заплатить 770 тысяч за год. Миллион в этом же вузе придется отдать за учебу на направлении «международный бизнес». В МИФИ стоимость обучения по отдельным программам выросла на 18-22%.