Utair открывает дополнительные рейсы по ХМАО

Авиакомпания Utair открывает дополнительные рейсы из Белоярского (ХМАО). Власти Белоярского района в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что самолеты будут летать в Сургут и Тюмень.
«Авиакомпания Utair открывает дополнительные рейсы по маршрутам: Сургут — Белоярский — Сургут и Тюмень — Белоярский — Тюмень. Продажа билетов открыта, обращаться можно в авиакассы и приобретать на сайте Utair», — указано в публикации.
Самолеты в Сургут вылетают 23, 25 августа, 1, 6 и 20 сентября. В Тюмень жители Белоярского смогут улететь 25 августа, 2 и 9 сентября.
Ранее URA.RU писало, что Utair запускает авиарейсы между городами ХМАО. Самолеты между Нижневартовском и Няганью летает по средам.
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