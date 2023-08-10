10 августа 2023

Utair открывает дополнительные рейсы по ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты на пероне, самолеты, аэропорт внуково
Дополнительные маршруты Utair будут летать из Белоярского в Сургут и Тюмень Фото:

Авиакомпания Utair открывает дополнительные рейсы из Белоярского (ХМАО). Власти Белоярского района в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что самолеты будут летать в Сургут и Тюмень.

«Авиакомпания Utair открывает дополнительные рейсы по маршрутам: Сургут — Белоярский — Сургут и Тюмень — Белоярский — Тюмень. Продажа билетов открыта, обращаться можно в авиакассы и приобретать на сайте Utair», — указано в публикации.

Самолеты в Сургут вылетают 23, 25 августа, 1, 6 и 20 сентября. В Тюмень жители Белоярского смогут улететь 25 августа, 2 и 9 сентября.

Ранее URA.RU писало, что Utair запускает авиарейсы между городами ХМАО. Самолеты между Нижневартовском и Няганью летает по средам.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания Utair открывает дополнительные рейсы из Белоярского (ХМАО). Власти Белоярского района в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что самолеты будут летать в Сургут и Тюмень. «Авиакомпания Utair открывает дополнительные рейсы по маршрутам: Сургут — Белоярский — Сургут и Тюмень — Белоярский — Тюмень. Продажа билетов открыта, обращаться можно в авиакассы и приобретать на сайте Utair», — указано в публикации. Самолеты в Сургут вылетают 23, 25 августа, 1, 6 и 20 сентября. В Тюмень жители Белоярского смогут улететь 25 августа, 2 и 9 сентября. Ранее URA.RU писало, что Utair запускает авиарейсы между городами ХМАО. Самолеты между Нижневартовском и Няганью летает по средам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...