Utair открывает дополнительные рейсы по ХМАО

11 августа 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Дополнительные маршруты Utair будут летать из Белоярского в Сургут и Тюмень Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авиакомпания Utair открывает дополнительные рейсы из Белоярского (ХМАО). Власти Белоярского района в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что самолеты будут летать в Сургут и Тюмень. «Авиакомпания Utair открывает дополнительные рейсы по маршрутам: Сургут — Белоярский — Сургут и Тюмень — Белоярский — Тюмень. Продажа билетов открыта, обращаться можно в авиакассы и приобретать на сайте Utair», — указано в публикации. Самолеты в Сургут вылетают 23, 25 августа, 1, 6 и 20 сентября. В Тюмень жители Белоярского смогут улететь 25 августа, 2 и 9 сентября. Ранее URA.RU писало, что Utair запускает авиарейсы между городами ХМАО. Самолеты между Нижневартовском и Няганью летает по средам.

Авиакомпания Utair открывает дополнительные рейсы из Белоярского (ХМАО). Власти Белоярского района в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что самолеты будут летать в Сургут и Тюмень. «Авиакомпания Utair открывает дополнительные рейсы по маршрутам: Сургут — Белоярский — Сургут и Тюмень — Белоярский — Тюмень. Продажа билетов открыта, обращаться можно в авиакассы и приобретать на сайте Utair», — указано в публикации. Самолеты в Сургут вылетают 23, 25 августа, 1, 6 и 20 сентября. В Тюмень жители Белоярского смогут улететь 25 августа, 2 и 9 сентября. Ранее URA.RU писало, что Utair запускает авиарейсы между городами ХМАО. Самолеты между Нижневартовском и Няганью летает по средам.