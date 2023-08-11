Челябинские силовики показали видео допроса мигранта, который насмерть зарезал женщину в пивбаре. На видео, предоставленном URA.RU пресс-службой ГУ МВД по региону, гражданин Таджикистана Русулджон Шерматов признается в совершение преступления, раскаивается и говорит, что любил убитую.
«Задержан за убийство в пятницу вечером. Находился в пивном пабе на улице Энтузиастов. Вину признаю, раскаиваюсь. Я ее любил», — отвечает мигрант на вопросы следователей.
В пресс-службе полицейского главка URA.RU заявили. Что мужчина доставлен в отдел полиции «Центральный». На его розыск был ориентирован весь личный состав органов внутренних дел.
Трагедия произошла в ночь на 5 августа. Шурманов узнал, что его бывшая подруга встречается с другим мужчиной. Он пришел в паб, нанес женщине шесть ударов ножом и скрылся. Спустя меньше недели женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание.
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