Мигрант, убивший челябинку, признался в любви к своей жертве. Видео

Появилось видео допроса мигранта, убившего челябинку
© Служба новостей «URA.RU»
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На допросе в отделе полиции мужчина признался в совершении преступления и раскаился Фото:
новость из сюжета
Мигрант с ножом напал на жительницу Челябинска

Челябинские силовики показали видео допроса мигранта, который насмерть зарезал женщину в пивбаре. На видео, предоставленном URA.RU пресс-службой ГУ МВД по региону, гражданин Таджикистана Русулджон Шерматов признается в совершение преступления, раскаивается и говорит, что любил убитую.

«Задержан за убийство в пятницу вечером. Находился в пивном пабе на улице Энтузиастов. Вину признаю, раскаиваюсь. Я ее любил», — отвечает мигрант на вопросы следователей.

В пресс-службе полицейского главка URA.RU заявили. Что мужчина доставлен в отдел полиции «Центральный». На его розыск был ориентирован весь личный состав органов внутренних дел.

Трагедия произошла в ночь на 5 августа. Шурманов узнал, что его бывшая подруга встречается с другим мужчиной. Он пришел в паб, нанес женщине шесть ударов ножом и скрылся. Спустя меньше недели женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание.

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Челябинские силовики показали видео допроса мигранта, который насмерть зарезал женщину в пивбаре. На видео, предоставленном URA.RU пресс-службой ГУ МВД по региону, гражданин Таджикистана Русулджон Шерматов признается в совершение преступления, раскаивается и говорит, что любил убитую. «Задержан за убийство в пятницу вечером. Находился в пивном пабе на улице Энтузиастов. Вину признаю, раскаиваюсь. Я ее любил», — отвечает мигрант на вопросы следователей. В пресс-службе полицейского главка URA.RU заявили. Что мужчина доставлен в отдел полиции «Центральный». На его розыск был ориентирован весь личный состав органов внутренних дел. Трагедия произошла в ночь на 5 августа. Шурманов узнал, что его бывшая подруга встречается с другим мужчиной. Он пришел в паб, нанес женщине шесть ударов ножом и скрылся. Спустя меньше недели женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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