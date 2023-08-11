Московская прокуратура проверит актера Панина* за призывы к терроризму

Прокуратура Москвы проверит Алексея Панина (признан Минюстом иноагентом)
Прокуратура Москвы проверит актера Алексея Панина (признан Минюстом РФ иноагентом) за призывы к терроризму. Он также обвиняется в публичной дискредитации вооруженных сил России.
«Прокуратура Москвы проверит актера Алексея Панина на публичные призывы к террористической деятельности в интернете», — передает ТАСС решение прокураторы. Также Панин обвиняется в публичной дискредитации армии России. Отмечается, что он еще призывал к нарушению территориальной целостности.
*Признан Минюстом России иноагентом
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