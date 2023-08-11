Московская прокуратура проверит актера Панина* за призывы к терроризму

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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , прокуратура, папка сделами, с делами
Прокуратура Москвы проверит Алексея Панина (признан Минюстом иноагентом) Фото:

Прокуратура Москвы проверит актера Алексея Панина (признан Минюстом РФ иноагентом) за призывы к терроризму. Он также обвиняется в публичной дискредитации вооруженных сил России.

«Прокуратура Москвы проверит актера Алексея Панина на публичные призывы к террористической деятельности в интернете», — передает ТАСС решение прокураторы. Также Панин обвиняется в публичной дискредитации армии России. Отмечается, что он еще призывал к нарушению территориальной целостности.

*Признан Минюстом России иноагентом

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Прокуратура Москвы проверит актера Алексея Панина (признан Минюстом РФ иноагентом) за призывы к терроризму. Он также обвиняется в публичной дискредитации вооруженных сил России. «Прокуратура Москвы проверит актера Алексея Панина на публичные призывы к террористической деятельности в интернете», — передает ТАСС решение прокураторы. Также Панин обвиняется в публичной дискредитации армии России. Отмечается, что он еще призывал к нарушению территориальной целостности. *Признан Минюстом России иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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