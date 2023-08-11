11 августа 2023

Der Spiegel: Россия пошла на Купянск в самый неподходящий для ВСУ момент

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Армия, разное, архив. Пермь, инженерные войска, сво, тввику, арми, военно инженерная техника
Российские войска заняли выгодные позиции вблизи Купянска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наступление российских войск на Купянск происходит в то время, когда ВСУ пытаются прорвать оборону России на юге. По мнению издания Der Spiegel, для Украины это самый неподходящий момент.

«Уже довольно давно российские подразделения продвигаются к Купянску, и делают это в самое неблагоприятное для Украины время. В то время как войска Киева на юге пытаются, наконец, прорвать российские оборонительные рубежи, русские создают новый очаг возгорания на северо-востоке», — сообщается в материале издания. По мнению экспертов, наступление на Купянск происходит для того, чтобы Украина отвела войска с южного направления и, тем самым, еще больше замедлила ход контрнаступления.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что российские войска продвигаются на купянском направлении. Подразделения заняли наиболее выгодные позиции в районах местных населенных пунктов.

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Наступление российских войск на Купянск происходит в то время, когда ВСУ пытаются прорвать оборону России на юге. По мнению издания Der Spiegel, для Украины это самый неподходящий момент. «Уже довольно давно российские подразделения продвигаются к Купянску, и делают это в самое неблагоприятное для Украины время. В то время как войска Киева на юге пытаются, наконец, прорвать российские оборонительные рубежи, русские создают новый очаг возгорания на северо-востоке», — сообщается в материале издания. По мнению экспертов, наступление на Купянск происходит для того, чтобы Украина отвела войска с южного направления и, тем самым, еще больше замедлила ход контрнаступления. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что российские войска продвигаются на купянском направлении. Подразделения заняли наиболее выгодные позиции в районах местных населенных пунктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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