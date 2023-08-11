Der Spiegel: Россия пошла на Купянск в самый неподходящий для ВСУ момент

12 августа 2023 в 00:04 Размер текста - 17 +

Российские войска заняли выгодные позиции вблизи Купянска Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступление российских войск на Купянск происходит в то время, когда ВСУ пытаются прорвать оборону России на юге. По мнению издания Der Spiegel, для Украины это самый неподходящий момент. «Уже довольно давно российские подразделения продвигаются к Купянску, и делают это в самое неблагоприятное для Украины время. В то время как войска Киева на юге пытаются, наконец, прорвать российские оборонительные рубежи, русские создают новый очаг возгорания на северо-востоке», — сообщается в материале издания . По мнению экспертов, наступление на Купянск происходит для того, чтобы Украина отвела войска с южного направления и, тем самым, еще больше замедлила ход контрнаступления. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что российские войска продвигаются на купянском направлении. Подразделения заняли наиболее выгодные позиции в районах местных населенных пунктов.

Наступление российских войск на Купянск происходит в то время, когда ВСУ пытаются прорвать оборону России на юге. По мнению издания Der Spiegel, для Украины это самый неподходящий момент. «Уже довольно давно российские подразделения продвигаются к Купянску, и делают это в самое неблагоприятное для Украины время. В то время как войска Киева на юге пытаются, наконец, прорвать российские оборонительные рубежи, русские создают новый очаг возгорания на северо-востоке», — сообщается в материале издания. По мнению экспертов, наступление на Купянск происходит для того, чтобы Украина отвела войска с южного направления и, тем самым, еще больше замедлила ход контрнаступления. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что российские войска продвигаются на купянском направлении. Подразделения заняли наиболее выгодные позиции в районах местных населенных пунктов.