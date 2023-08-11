11 августа 2023

Курганский священник похвастался большим урожаем груздей. Скрин

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Некрасовский рынок. Курган , грузди, грибы
Священник нашел поляну с сырыми груздями Фото:

Курганский священник Константин Балин похвастался урожаем сырых груздей. Всего было собрано больше девяти ведер грибов, рассказал мужчина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня утром мы всей семьей встали на молитву, помолились, чтобы Господь помог нам сегодня найти хорошую полянку. И наткнулись мы на поляну сырых груздей. Здесь насобирали больше девяти ведер», — рассказал Балин.

Ранее житель Шадринска похвастался грибами, собранными за два часа. Мужчина насобирал несколько корзин, ведер и пакетов в лесу на трассе Екатеринбург-Курган.

Священник насобирал больше девяти ведер груздей
Священник насобирал больше девяти ведер груздей

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Курганский священник Константин Балин похвастался урожаем сырых груздей. Всего было собрано больше девяти ведер грибов, рассказал мужчина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня утром мы всей семьей встали на молитву, помолились, чтобы Господь помог нам сегодня найти хорошую полянку. И наткнулись мы на поляну сырых груздей. Здесь насобирали больше девяти ведер», — рассказал Балин. Ранее житель Шадринска похвастался грибами, собранными за два часа. Мужчина насобирал несколько корзин, ведер и пакетов в лесу на трассе Екатеринбург-Курган.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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