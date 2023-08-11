Священник нашел поляну с сырыми груздями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский священник Константин Балин похвастался урожаем сырых груздей. Всего было собрано больше девяти ведер грибов, рассказал мужчина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня утром мы всей семьей встали на молитву, помолились, чтобы Господь помог нам сегодня найти хорошую полянку. И наткнулись мы на поляну сырых груздей. Здесь насобирали больше девяти ведер», — рассказал Балин.

Ранее житель Шадринска похвастался грибами, собранными за два часа. Мужчина насобирал несколько корзин, ведер и пакетов в лесу на трассе Екатеринбург-Курган.