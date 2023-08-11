11 августа 2023

Блогер Литвин отдаст спорткар жительнице Тобольска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, bmw, логотип, бмв
Розыгрыш авто проводил блогер Михаил Литвин Фото:

Жительница Тобольска (Тюменская область) Елизавета во время розыгрыша, организованного блогером Михаилом Литвиным, выиграла автомобиль BMW M4. Онлайн-трансляция велась на YouTube-канале «ЛИТВИН».

«Тачка уезжает в Тобольск 17-летней девочке Елизавете. Тюменская область, поздравляем! Ваши земляки сегодня выиграли», — сообщил шоумен в своем telegram-канале после проведенной онлайн-трансляции.

Помимо спорткара было разыграно 100 экземпляров техники от Apple и годовой запас энергетических напитков. В розыгрыше приняло участие более 370 тысяч подписчиков.

Ранее жительница Когалыма (ХМАО) Гузалия Залялова выиграла в «Русское лото» два миллиона рублей. Женщина решила получить выигрыш деньгами. Потратить их она планирует на завершение строительства загородного дома.

Автомобиль BMW M4 выиграла жительница Тобольска
Автомобиль BMW M4 выиграла жительница Тобольска

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Жительница Тобольска (Тюменская область) Елизавета во время розыгрыша, организованного блогером Михаилом Литвиным, выиграла автомобиль BMW M4. Онлайн-трансляция велась на YouTube-канале «ЛИТВИН». «Тачка уезжает в Тобольск 17-летней девочке Елизавете. Тюменская область, поздравляем! Ваши земляки сегодня выиграли», — сообщил шоумен в своем telegram-канале после проведенной онлайн-трансляции. Помимо спорткара было разыграно 100 экземпляров техники от Apple и годовой запас энергетических напитков. В розыгрыше приняло участие более 370 тысяч подписчиков. Ранее жительница Когалыма (ХМАО) Гузалия Залялова выиграла в «Русское лото» два миллиона рублей. Женщина решила получить выигрыш деньгами. Потратить их она планирует на завершение строительства загородного дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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