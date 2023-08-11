Розыгрыш авто проводил блогер Михаил Литвин Фото: Александр Константинов © URA.RU

Жительница Тобольска (Тюменская область) Елизавета во время розыгрыша, организованного блогером Михаилом Литвиным, выиграла автомобиль BMW M4. Онлайн-трансляция велась на YouTube-канале «ЛИТВИН».

«Тачка уезжает в Тобольск 17-летней девочке Елизавете. Тюменская область, поздравляем! Ваши земляки сегодня выиграли», — сообщил шоумен в своем telegram-канале после проведенной онлайн-трансляции.

Помимо спорткара было разыграно 100 экземпляров техники от Apple и годовой запас энергетических напитков. В розыгрыше приняло участие более 370 тысяч подписчиков.

Ранее жительница Когалыма (ХМАО) Гузалия Залялова выиграла в «Русское лото» два миллиона рублей. Женщина решила получить выигрыш деньгами. Потратить их она планирует на завершение строительства загородного дома.