11 августа 2023

В Британии заявили о взломе серверов МИД хакерами из РФ и КНР

iNews: хакеры из РФ и КНР получили доступ к внутренним системам МИД Британии
© Служба новостей «URA.RU»
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Хакеры получили доступ к корпоративной почте МИД Великобритании Фото:

Хакеры из России и Китая получили доступ к внутренним системам министерства иностранных дел Великобритании, в том числе к электронной почте и ведомственной переписке. Об этом сообщают источники из британского агентства по разведке, безопасности и кибербезопасности.

«Российские и китайские хакеры получили доступ к внутренним системам МИД Британии. Они смогли получить доступ к электронной почте, внутренним сообщениям и собраниям. Они нашли серьезную брешь в системе безопасности ведомства, которая держалась в секрете от общественности», — сообщает британское агентство iNews, ссылаясь на свои источники из разведки. Авторы материала передают, что хакеры могли получить доступ к переписке британских послов или дипломатов.

Ранее в Великобритании заподозрили Россию в причастности к кибератаке на сайт избирательной комиссии. Об этом сообщал британский центр, отвечающий за радиоэлектронную разведку. В начале этого года хакеры из РФ обвинялись во взломе британской Королевской почты.

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Хакеры из России и Китая получили доступ к внутренним системам министерства иностранных дел Великобритании, в том числе к электронной почте и ведомственной переписке. Об этом сообщают источники из британского агентства по разведке, безопасности и кибербезопасности. «Российские и китайские хакеры получили доступ к внутренним системам МИД Британии. Они смогли получить доступ к электронной почте, внутренним сообщениям и собраниям. Они нашли серьезную брешь в системе безопасности ведомства, которая держалась в секрете от общественности», — сообщает британское агентство iNews, ссылаясь на свои источники из разведки. Авторы материала передают, что хакеры могли получить доступ к переписке британских послов или дипломатов. Ранее в Великобритании заподозрили Россию в причастности к кибератаке на сайт избирательной комиссии. Об этом сообщал британский центр, отвечающий за радиоэлектронную разведку. В начале этого года хакеры из РФ обвинялись во взломе британской Королевской почты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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