В Британии заявили о взломе серверов МИД хакерами из РФ и КНР

iNews: хакеры из РФ и КНР получили доступ к внутренним системам МИД Британии

12 августа 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Хакеры получили доступ к корпоративной почте МИД Великобритании Фото: Владимир Андреев © URA.RU Хакеры из России и Китая получили доступ к внутренним системам министерства иностранных дел Великобритании, в том числе к электронной почте и ведомственной переписке. Об этом сообщают источники из британского агентства по разведке, безопасности и кибербезопасности. «Российские и китайские хакеры получили доступ к внутренним системам МИД Британии. Они смогли получить доступ к электронной почте, внутренним сообщениям и собраниям. Они нашли серьезную брешь в системе безопасности ведомства, которая держалась в секрете от общественности», — сообщает британское агентство iNews, ссылаясь на свои источники из разведки. Авторы материала передают, что хакеры могли получить доступ к переписке британских послов или дипломатов. Ранее в Великобритании заподозрили Россию в причастности к кибератаке на сайт избирательной комиссии. Об этом сообщал британский центр, отвечающий за радиоэлектронную разведку. В начале этого года хакеры из РФ обвинялись во взломе британской Королевской почты.

Хакеры из России и Китая получили доступ к внутренним системам министерства иностранных дел Великобритании, в том числе к электронной почте и ведомственной переписке. Об этом сообщают источники из британского агентства по разведке, безопасности и кибербезопасности. «Российские и китайские хакеры получили доступ к внутренним системам МИД Британии. Они смогли получить доступ к электронной почте, внутренним сообщениям и собраниям. Они нашли серьезную брешь в системе безопасности ведомства, которая держалась в секрете от общественности», — сообщает британское агентство iNews, ссылаясь на свои источники из разведки. Авторы материала передают, что хакеры могли получить доступ к переписке британских послов или дипломатов. Ранее в Великобритании заподозрили Россию в причастности к кибератаке на сайт избирательной комиссии. Об этом сообщал британский центр, отвечающий за радиоэлектронную разведку. В начале этого года хакеры из РФ обвинялись во взломе британской Королевской почты.