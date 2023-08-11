Губернатор Шумков пообещал премии лучшим спортсменам, тренерам и физкультурникам

12 августа 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор поздравил земляков с Днем физкультурника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал премировать лучших спортсменов, тренеров и физкультурников региона. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале, поздравляя земляков с Днем физкультурника. «В этом году продолжаем добрую традицию по премированию лучших по профессии. Победители определены в сфере физкультуры и спорта. В ближайшее время пригласим и наградим каждого лично», — рассказал в посте Шумков. Размер премий Шумков не раскрыл, но назвал тех, кто их получит. Это тренер-преподаватель ДЮСШ из Шадринска Дмитрий Смирнов, завотделением адаптивных видов спорта из Варгашей Бахтиер Туйчиев. Будут премированы также Данил Лаврентьев, Мария Галкина, Александр Горбаль. Кроме того, гранты получат лучший спортивный судья Курганской области Александр Баращенко, лучший руководитель спортивной федерации региона Татьяна Михайлова и лучший сельский тренер области Линара Фархутдинова. Среди учреждений отмечены Зауральский колледж физической культуры и здоровья, ДЮСШ № 2, ДЮСШ № 3 Кургана, спортивная школа по хоккею.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал премировать лучших спортсменов, тренеров и физкультурников региона. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале, поздравляя земляков с Днем физкультурника. «В этом году продолжаем добрую традицию по премированию лучших по профессии. Победители определены в сфере физкультуры и спорта. В ближайшее время пригласим и наградим каждого лично», — рассказал в посте Шумков. Размер премий Шумков не раскрыл, но назвал тех, кто их получит. Это тренер-преподаватель ДЮСШ из Шадринска Дмитрий Смирнов, завотделением адаптивных видов спорта из Варгашей Бахтиер Туйчиев. Будут премированы также Данил Лаврентьев, Мария Галкина, Александр Горбаль. Кроме того, гранты получат лучший спортивный судья Курганской области Александр Баращенко, лучший руководитель спортивной федерации региона Татьяна Михайлова и лучший сельский тренер области Линара Фархутдинова. Среди учреждений отмечены Зауральский колледж физической культуры и здоровья, ДЮСШ № 2, ДЮСШ № 3 Кургана, спортивная школа по хоккею.