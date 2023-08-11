Бастрыкин взял на контроль жалобу курганского сироты, который 30 лет ждет жилье

Бастрыкин поручил проверить факты, изложенные в жалобе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль жалобу сироты из Курганской области, который 30 лет ждет положенного ему по закону жилья. Информация об этом опубликована в telegram-канале информационного центра ведомства.

«В жалобе сирота из Курганской области сообщил, что 30 лет ждет жилье. Он вынужден снимать его за свои деньги», — написано в посте.

Автор жалобы имеет на руках судебное решение, обязывающее власти Курганской области дать ему жилье. Однако, по словам курганца, власти бездействуют.

Бастрыкин поручил и. о. главы СУ СК России по Курганской области Григорию Казеко проверить, есть ли нарушения прав сироты на жилье. О результатах проверки руководитель регионального управления ведомства должен доложить председателю Следственного комитета России.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться с нарушением прав сирот в селе Каширино Курганской области. Дети-сироты пожаловались, что в их доме нет отопления и света.