Бастрыкин потребовал разобраться с нарушением прав курганских сирот

В доме курганских сирот нет отопления и света (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться с нарушением прав жителей в селе Каширино Курганской области. Ранее дети-сироты пожаловались, что в их доме нет отопления и света. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«Председателем СК РФ даны поручения по фактам нарушения жилищных прав детей-сирот из Курганской области. Главой ведомства также поручено руководителю следственного управления СКР по Курганской области Францишко Б.В. доложить о ходе проверки сообщения о нарушении прав граждан и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Дом в селе Каширино, предназначенный для детей-сирот, был сдан в эксплуатацию около четырех лет назад. По словам жильцов, в нем невозможно существовать из-за отсутствия отопления, света, а также сломанных дверей. Также курганцы жаловались на частые возгорания в подъезде. Сейчас следственными органами СК РФ проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU писало, что следователи проверят, в каких условиях проживают дети-сироты в курганском селе. Также сообщалось, что глава Следкома РФ потребовал возбудить уголовное дело после жалоб курганских сирот из-за протекающей крыши. Кроме того, Бастрыкин ищет виновных в деле о курганской участнице ВОВ, которая не выходит из дома из-за луж.