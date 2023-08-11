11 августа 2023
10 августа 2023

Боец Шива из ЯНАО усовершенствовал дроны для слежки за передвижениями ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Разработка позволяет отлеживать наступление ВСУ в реальном времени Фото:
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Активист и боец из ЯНАО Алексей Шевцов (позывной «Шива») предложил объединить дроны с камерами, оборудованными тепловизорами. Разработка получила название «глаз Шивы» и уже отлично показала себя в работе на линии фронта. Об этом Шевцов рассказал корреспонденту URA.RU.

«Я предложил поставить на коптер камеру с тепловизором. Разработка позволила отслеживать в реальном времени наступление ВСУ. Система отлично показала себя в работе. Комбат назвал ее в честь меня — «глаз Шивы», — сообщил активист.

На средства, собранные жителями ЯНАО, Шевцов приобрел девять видеокамер для «глаза Шивы». Три из них уже переданы в зону боевых действий.

Фото:

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Активист и боец из ЯНАО Алексей Шевцов (позывной «Шива») предложил объединить дроны с камерами, оборудованными тепловизорами. Разработка получила название «глаз Шивы» и уже отлично показала себя в работе на линии фронта. Об этом Шевцов рассказал корреспонденту URA.RU. «Я предложил поставить на коптер камеру с тепловизором. Разработка позволила отслеживать в реальном времени наступление ВСУ. Система отлично показала себя в работе. Комбат назвал ее в честь меня — «глаз Шивы», — сообщил активист. На средства, собранные жителями ЯНАО, Шевцов приобрел девять видеокамер для «глаза Шивы». Три из них уже переданы в зону боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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