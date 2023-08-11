Боец Шива из ЯНАО усовершенствовал дроны для слежки за передвижениями ВСУ

12 августа 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Разработка позволяет отлеживать наступление ВСУ в реальном времени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активист и боец из ЯНАО Алексей Шевцов (позывной «Шива») предложил объединить дроны с камерами, оборудованными тепловизорами. Разработка получила название «глаз Шивы» и уже отлично показала себя в работе на линии фронта. Об этом Шевцов рассказал корреспонденту URA.RU. «Я предложил поставить на коптер камеру с тепловизором. Разработка позволила отслеживать в реальном времени наступление ВСУ. Система отлично показала себя в работе. Комбат назвал ее в честь меня — «глаз Шивы», — сообщил активист. На средства, собранные жителями ЯНАО, Шевцов приобрел девять видеокамер для «глаза Шивы». Три из них уже переданы в зону боевых действий. Фото: telegram-канал «Шевцов на связи ЯМАЛ», https://t.me/shecovnasvazi

Активист и боец из ЯНАО Алексей Шевцов (позывной «Шива») предложил объединить дроны с камерами, оборудованными тепловизорами. Разработка получила название «глаз Шивы» и уже отлично показала себя в работе на линии фронта. Об этом Шевцов рассказал корреспонденту URA.RU. «Я предложил поставить на коптер камеру с тепловизором. Разработка позволила отслеживать в реальном времени наступление ВСУ. Система отлично показала себя в работе. Комбат назвал ее в честь меня — «глаз Шивы», — сообщил активист. На средства, собранные жителями ЯНАО, Шевцов приобрел девять видеокамер для «глаза Шивы». Три из них уже переданы в зону боевых действий.