Уссурийск затопило после прорыва дамбы: что происходит в городе

Уссурийск и Спасск-Дальний затопило после прорыва дамбы
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Из-за прорыва дамбы затопило Приморский край Фото:

В Приморском крае прорвало дамбу из-за обильных осадков. В результате происшествия затопило Уссурийск и Спасск-Дальний. URA.RU приводит основную информацию по инциденту на данный момент.

  • Первые сообщения об инциденте появились около 05:20 (мск). Прорыв дамбы произошел из-за обильных осадков. За день выпало 117 миллиметров осадков. Это почти месячная норма.
  • На ситуацию отреагировал глава Уссурийского городского округа Евгений Корж. По его словам, серьезной опасности для жителей нет, так как заранее была объявлена эвакуация.
  • Глава городского округа Спасска-Дальнего Олег Митрофанов также объявил об эвакуации. По его словам, вода быстро начала прибывать в заречную часть территории. Он подчеркнул, что все силы направлены на помощь гражданским.
  • Очевидцы выкладывают видео с последствиями потопа. В жилых помещениях вода доходит до пояса. В Уссурийске затоплены десятки зданий.
  • В Уссурийске после прорыва дамбы в центры временного размещения обратились более 200 человек. Telegram-канал «Осторожно новости» пишет, что в город прибыли представители Росгвардии. Также сообщается об отключении двух электроподстанций. Евгений Корж уточнил, что дамба не подлежит восстановлению.
  • В городской администрации Уссурийского округа рассказали, что дамба не была введена в эксплуатацию. Ее должны были сдать к концу сентября.

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В Приморском крае прорвало дамбу из-за обильных осадков. В результате происшествия затопило Уссурийск и Спасск-Дальний. URA.RU приводит основную информацию по инциденту на данный момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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