Куйвашев посетил старейшую ярмарку на Урале. Фото, видео

Глава Свердловской области Куйвашев побывал на ярмарке в Ирбите

12 августа 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Ирбитская ярмарка впервые была проведена в 1643 году Фото: Илья Московец @URA.RU В Ирбите (Свердловская область) проходит одна из старейших ярмарок на Урале. Мероприятие, приуроченное к 380-летию ярмарки, посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом рассказал глава Ирбита Николай Юдин. «Ирбитскую ярмарку вновь посетил губернатор области Евгений Куйвашев. Главой региона принято решение о начале подготовки к 400-летию города. Указ об этом будет содержать весь план масштабной работы по обновлению Ирбита на следующие восемь лет», — сообщил Юдин. На выступлении перед посетителями ярмарки, Куйвашев отметил, что будут учтены все пожелания жителей Ирбита по развитию города. «Мы обязательно учтем все предложения ирбитчан <…> вместе сделаем Ирбит настоящей уральской шкатулочкой», — добавил губернатор. В дни проведения ярмарки, 11 и 12 августа, был запущен скоростной поезд «Ласточка». На нем можно добраться из Екатеринбурга в Ирбит и обратно.

В Ирбите (Свердловская область) проходит одна из старейших ярмарок на Урале. Мероприятие, приуроченное к 380-летию ярмарки, посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом рассказал глава Ирбита Николай Юдин. «Ирбитскую ярмарку вновь посетил губернатор области Евгений Куйвашев. Главой региона принято решение о начале подготовки к 400-летию города. Указ об этом будет содержать весь план масштабной работы по обновлению Ирбита на следующие восемь лет», — сообщил Юдин. На выступлении перед посетителями ярмарки, Куйвашев отметил, что будут учтены все пожелания жителей Ирбита по развитию города. «Мы обязательно учтем все предложения ирбитчан <…> вместе сделаем Ирбит настоящей уральской шкатулочкой», — добавил губернатор. В дни проведения ярмарки, 11 и 12 августа, был запущен скоростной поезд «Ласточка». На нем можно добраться из Екатеринбурга в Ирбит и обратно.