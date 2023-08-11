11 августа 2023

Куйвашев посетил старейшую ярмарку на Урале. Фото, видео

Глава Свердловской области Куйвашев побывал на ярмарке в Ирбите
© Служба новостей «URA.RU»
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Ирбитская ярмарка впервые была проведена в 1643 году
Ирбитская ярмарка впервые была проведена в 1643 году Фото:

В Ирбите (Свердловская область) проходит одна из старейших ярмарок на Урале. Мероприятие, приуроченное к 380-летию ярмарки, посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом рассказал глава Ирбита Николай Юдин.

«Ирбитскую ярмарку вновь посетил губернатор области Евгений Куйвашев. Главой региона принято решение о начале подготовки к 400-летию города. Указ об этом будет содержать весь план масштабной работы по обновлению Ирбита на следующие восемь лет», — сообщил Юдин.

На выступлении перед посетителями ярмарки, Куйвашев отметил, что будут учтены все пожелания жителей Ирбита по развитию города. «Мы обязательно учтем все предложения ирбитчан <…> вместе сделаем Ирбит настоящей уральской шкатулочкой», — добавил губернатор.

В дни проведения ярмарки, 11 и 12 августа, был запущен скоростной поезд «Ласточка». На нем можно добраться из Екатеринбурга в Ирбит и обратно.

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В Ирбите (Свердловская область) проходит одна из старейших ярмарок на Урале. Мероприятие, приуроченное к 380-летию ярмарки, посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом рассказал глава Ирбита Николай Юдин. «Ирбитскую ярмарку вновь посетил губернатор области Евгений Куйвашев. Главой региона принято решение о начале подготовки к 400-летию города. Указ об этом будет содержать весь план масштабной работы по обновлению Ирбита на следующие восемь лет», — сообщил Юдин. На выступлении перед посетителями ярмарки, Куйвашев отметил, что будут учтены все пожелания жителей Ирбита по развитию города. «Мы обязательно учтем все предложения ирбитчан <…> вместе сделаем Ирбит настоящей уральской шкатулочкой», — добавил губернатор. В дни проведения ярмарки, 11 и 12 августа, был запущен скоростной поезд «Ласточка». На нем можно добраться из Екатеринбурга в Ирбит и обратно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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