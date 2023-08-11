В Ирбите (Свердловская область) проходит одна из старейших ярмарок на Урале. Мероприятие, приуроченное к 380-летию ярмарки, посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом рассказал глава Ирбита Николай Юдин.
«Ирбитскую ярмарку вновь посетил губернатор области Евгений Куйвашев. Главой региона принято решение о начале подготовки к 400-летию города. Указ об этом будет содержать весь план масштабной работы по обновлению Ирбита на следующие восемь лет», — сообщил Юдин.
На выступлении перед посетителями ярмарки, Куйвашев отметил, что будут учтены все пожелания жителей Ирбита по развитию города. «Мы обязательно учтем все предложения ирбитчан <…> вместе сделаем Ирбит настоящей уральской шкатулочкой», — добавил губернатор.
В дни проведения ярмарки, 11 и 12 августа, был запущен скоростной поезд «Ласточка». На нем можно добраться из Екатеринбурга в Ирбит и обратно.
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