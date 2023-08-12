Глава Крыма сообщил о ракетах в Керченском проливе

В районе Керченского пролива ПВО сбила две украинские ракеты
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Крыму системами ПВО были сбиты украинские ракеты. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.
«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты», — написал Аксенов
Ранее сообщалось, что в Крыму работает система ПВО. Также на Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта.
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