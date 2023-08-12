Глава Крыма сообщил о ракетах в Керченском проливе

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В районе Керченского пролива ПВО сбила две украинские ракеты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Крыму системами ПВО были сбиты украинские ракеты. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что Крымский мост не поврежден.

Ранее сообщалось, что в Крыму работает система ПВО. Также на Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта.

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В Крыму системами ПВО были сбиты украинские ракеты. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов. «В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что Крымский мост не поврежден. Ранее сообщалось, что в Крыму работает система ПВО. Также на Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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