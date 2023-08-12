В Крыму второй раз за день работает ПВО. Фото, видео

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Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, набережная, крым, севастополь, бухта, памятник погибшим кораблям
В районе Керчи работает система ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Крыму началась работа системы противовоздушной обороны. Об этом сообщили очевидцы.

«Местные жители сообщают о, предварительно, работе ПВО в районе Керчи», — написали в telegram-канале «Смотри». Также в telegram-канале «Крымский мост» сообщили о перекрытии движения автотранспорта по мосту.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Крыму за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников. 14 из них уничтожены системой ПВО, еще шесть — средствами РЭБ.

обновлено: в telegram-канале «Крымский мост:оперативная информация» сообщили, что движение автомобилей возобновлено

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В Крыму началась работа системы противовоздушной обороны. Об этом сообщили очевидцы. «Местные жители сообщают о, предварительно, работе ПВО в районе Керчи», — написали в telegram-канале «Смотри». Также в telegram-канале «Крымский мост» сообщили о перекрытии движения автотранспорта по мосту. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Крыму за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников. 14 из них уничтожены системой ПВО, еще шесть — средствами РЭБ. обновлено: в telegram-канале «Крымский мост:оперативная информация» сообщили, что движение автомобилей возобновлено
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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