В Крыму началась работа системы противовоздушной обороны. Об этом сообщили очевидцы.
«Местные жители сообщают о, предварительно, работе ПВО в районе Керчи», — написали в telegram-канале «Смотри». Также в telegram-канале «Крымский мост» сообщили о перекрытии движения автотранспорта по мосту.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Крыму за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников. 14 из них уничтожены системой ПВО, еще шесть — средствами РЭБ.
обновлено: в telegram-канале «Крымский мост:оперативная информация» сообщили, что движение автомобилей возобновлено
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