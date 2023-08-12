Захарова назвала терактом атаки ВСУ на Крымский мост

Крымский мост является объектом гражданской инфраструктуры, атаки на который недопустимы, заявила Мария Захарова
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Атаки Вооруженных сил Украины на Крымский мост являются террористическими. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«МИД РФ осудил террористические атаки Киева на Крымский мост», — сказала Захарова, ее комментарий опубликован на
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