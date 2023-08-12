Захарова назвала терактом атаки ВСУ на Крымский мост

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Крымский мост является объектом гражданской инфраструктуры, атаки на который недопустимы, заявила Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Атаки Вооруженных сил Украины на Крымский мост являются террористическими. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«МИД РФ осудил террористические атаки Киева на Крымский мост», — сказала Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ. Она отметила, что мост является объектом гражданской инфраструктуры, атаки на который недопустимы.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Атаки Вооруженных сил Украины на Крымский мост являются террористическими. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «МИД РФ осудил террористические атаки Киева на Крымский мост», — сказала Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ. Она отметила, что мост является объектом гражданской инфраструктуры, атаки на который недопустимы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...