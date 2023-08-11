11 августа 2023

Ural Mash: в ночном клубе Каменска-Уральского застрелили КМС по боксу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Криминал. Курган, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, пм, пистолет макарова, грабеж, пистолет, ауе, киллер, банда, криминал, преступление, разбой, наемный убийца
В погибшего выпустили три пули Фото:

В ночном клубе «Джой» в Каменске-Уральском (Свердловская область) во время драки был застрелен Александр, который являлся кандидатом в мастера спорта по боксу. Об этом сообщил telegram-канал Ural Mash.

«Предварительно известно, что Александр сильно напился и поссорился с Олегом и Сергеем. Они подрались в туалете заведения: один ударил спортсмена, другой достал пистолет и трижды выстрелил ему в голову», — рассказали в Ural Mash. Нападавшие объявлены в розыск.

По отзывам посетителей клуба, в этом заведении постоянно кто-то дерется, в том числе и охрана иногда прибегает к силовым методам решения ситуаций. Одна из таких стычек закончилась реанимацией и комой одного из посетителей, пишет telegram-канал.

Ранее URA.RU сообщало об убийстве мужчины в ночном клубе «Джой» в Каменске-Уральском. Данное заведение уже не первый раз попадает в криминальные сводки города.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночном клубе «Джой» в Каменске-Уральском (Свердловская область) во время драки был застрелен Александр, который являлся кандидатом в мастера спорта по боксу. Об этом сообщил telegram-канал Ural Mash. «Предварительно известно, что Александр сильно напился и поссорился с Олегом и Сергеем. Они подрались в туалете заведения: один ударил спортсмена, другой достал пистолет и трижды выстрелил ему в голову», — рассказали в Ural Mash. Нападавшие объявлены в розыск. По отзывам посетителей клуба, в этом заведении постоянно кто-то дерется, в том числе и охрана иногда прибегает к силовым методам решения ситуаций. Одна из таких стычек закончилась реанимацией и комой одного из посетителей, пишет telegram-канал. Ранее URA.RU сообщало об убийстве мужчины в ночном клубе «Джой» в Каменске-Уральском. Данное заведение уже не первый раз попадает в криминальные сводки города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...