Ural Mash: в ночном клубе Каменска-Уральского застрелили КМС по боксу

12 августа 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

В погибшего выпустили три пули Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ночном клубе «Джой» в Каменске-Уральском (Свердловская область) во время драки был застрелен Александр, который являлся кандидатом в мастера спорта по боксу. Об этом сообщил telegram-канал Ural Mash. «Предварительно известно, что Александр сильно напился и поссорился с Олегом и Сергеем. Они подрались в туалете заведения: один ударил спортсмена, другой достал пистолет и трижды выстрелил ему в голову», — рассказали в Ural Mash. Нападавшие объявлены в розыск. По отзывам посетителей клуба, в этом заведении постоянно кто-то дерется, в том числе и охрана иногда прибегает к силовым методам решения ситуаций. Одна из таких стычек закончилась реанимацией и комой одного из посетителей, пишет telegram-канал. Ранее URA.RU сообщало об убийстве мужчины в ночном клубе «Джой» в Каменске-Уральском. Данное заведение уже не первый раз попадает в криминальные сводки города.

В ночном клубе «Джой» в Каменске-Уральском (Свердловская область) во время драки был застрелен Александр, который являлся кандидатом в мастера спорта по боксу. Об этом сообщил telegram-канал Ural Mash. «Предварительно известно, что Александр сильно напился и поссорился с Олегом и Сергеем. Они подрались в туалете заведения: один ударил спортсмена, другой достал пистолет и трижды выстрелил ему в голову», — рассказали в Ural Mash. Нападавшие объявлены в розыск. По отзывам посетителей клуба, в этом заведении постоянно кто-то дерется, в том числе и охрана иногда прибегает к силовым методам решения ситуаций. Одна из таких стычек закончилась реанимацией и комой одного из посетителей, пишет telegram-канал. Ранее URA.RU сообщало об убийстве мужчины в ночном клубе «Джой» в Каменске-Уральском. Данное заведение уже не первый раз попадает в криминальные сводки города.