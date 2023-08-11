11 августа 2023

Полиция нашла челябинца, который расстрелял юношу возле подъезда

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд генерального прокурора РФ Игоря Краснова в прокуратуру Свердловской области. Екатеринбург, полицейские, силовики, патрулирование улиц
Полицейские провели поквартирный обход дома, возле которого произошел конфликт Фото:

Полицейские нашли челябинца, который открыл стрельбу по юноше возле подъезда дома на улице Гражданской. Им оказался 19-летний житель Ленинского района, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области

«19-летний житель Ленинского района пояснил, что конфликт произошел на фоне внезапно возникшей неприязни. Выстрелы он произвел из принадлежащего ему самозарядного устройства», — сообщается на сайте ведомства.

От выстрелов пострадал 18-летний юноша, который сидел на лавочке возле подъезда своего дома. На стрелявшего составлен протокол за мелкое хулиганство.

Инцидент произошел в пятницу вечером, сообщало URA.RU. Двое в масках подошли к юноше возле подъезда и несколько раз выстрелили. Пострадавший забежал в подъезд, а нападавшие скрылись.

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Полицейские нашли челябинца, который открыл стрельбу по юноше возле подъезда дома на улице Гражданской. Им оказался 19-летний житель Ленинского района, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области «19-летний житель Ленинского района пояснил, что конфликт произошел на фоне внезапно возникшей неприязни. Выстрелы он произвел из принадлежащего ему самозарядного устройства», — сообщается на сайте ведомства. От выстрелов пострадал 18-летний юноша, который сидел на лавочке возле подъезда своего дома. На стрелявшего составлен протокол за мелкое хулиганство. Инцидент произошел в пятницу вечером, сообщало URA.RU. Двое в масках подошли к юноше возле подъезда и несколько раз выстрелили. Пострадавший забежал в подъезд, а нападавшие скрылись.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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