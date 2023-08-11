Полиция нашла челябинца, который расстрелял юношу возле подъезда

Полицейские нашли челябинца, который открыл стрельбу по юноше возле подъезда дома на улице Гражданской. Им оказался 19-летний житель Ленинского района, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области
«19-летний житель Ленинского района пояснил, что конфликт произошел на фоне внезапно возникшей неприязни. Выстрелы он произвел из принадлежащего ему самозарядного устройства», — сообщается на сайте ведомства.
От выстрелов пострадал 18-летний юноша, который сидел на лавочке возле подъезда своего дома. На стрелявшего составлен протокол за мелкое хулиганство.
Инцидент произошел в пятницу вечером, сообщало URA.RU. Двое в масках подошли к юноше возле подъезда и несколько раз выстрелили. Пострадавший забежал в подъезд, а нападавшие скрылись.
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