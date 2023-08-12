12 августа 2023

Эколог Юрченко: власти занижают данные по лесным пожарам в десятки раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Местные власти боятся рассказывать о проблеме федеральному центру Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Региональные власти из-за страха перед федеральным центром занижают данные по лесным пожарам в десятки раз и отказываются от помощи. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член Международного социально-экологического союза, общественный деятель Михаил Юрченко.

«Местные органы власти, то есть субъекты федерации, стали бояться ответственности перед федеральным центром, президентом, правительством. Они начали занижать сведения по лесным пожарам, которые есть, в десятки раз. Пока Якутск дымом не заволокло, сами местные органы власти отказывались от помощи федерального центра», — сказал Михаил Юрченко.

Эколог отметил, что для улучшения ситуации следует создавать специальные министерства в регионах. «Все это упирается в неправильную организацию лесного хозяйства. Лесное хозяйство должно управляться из федерального центра. А на местах должны быть свои министерства лесного хозяйства. Плюс все контролируемые выжигания кроме встречного пала нужно запретить законодательно. Должна быть установлена за это суровая ответственность», — подчеркнул он.

При этом власти вместо борьбы с природной стихией зачастую отключают электричество, когда ветер меняет свое направление в сторону населенного пункта. Однако этот метод является неэффективным, отметил специалист по гражданской обороне (ГО) и ЧС Олег Бажанов. Лесному пожару, который находится вблизи населенных пунктов, электроснабжение поселка ничем не помешает и ничем не поможет, считает ведущий эксперт по пожарной безопасности ООО «Научно-производственная компания «Фонд Пожарной Безопасности» Константин Кузнецов. Отключение света наоборот приводит к проблемам, так как насосы, которые могут из колодцев качать воду, чтобы охлаждать горящие поверхности и таким образом предотвращать распространение пожара, перестанут работать.

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Региональные власти из-за страха перед федеральным центром занижают данные по лесным пожарам в десятки раз и отказываются от помощи. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член Международного социально-экологического союза, общественный деятель Михаил Юрченко. «Местные органы власти, то есть субъекты федерации, стали бояться ответственности перед федеральным центром, президентом, правительством. Они начали занижать сведения по лесным пожарам, которые есть, в десятки раз. Пока Якутск дымом не заволокло, сами местные органы власти отказывались от помощи федерального центра», — сказал Михаил Юрченко. Эколог отметил, что для улучшения ситуации следует создавать специальные министерства в регионах. «Все это упирается в неправильную организацию лесного хозяйства. Лесное хозяйство должно управляться из федерального центра. А на местах должны быть свои министерства лесного хозяйства. Плюс все контролируемые выжигания кроме встречного пала нужно запретить законодательно. Должна быть установлена за это суровая ответственность», — подчеркнул он. При этом власти вместо борьбы с природной стихией зачастую отключают электричество, когда ветер меняет свое направление в сторону населенного пункта. Однако этот метод является неэффективным, отметил специалист по гражданской обороне (ГО) и ЧС Олег Бажанов. Лесному пожару, который находится вблизи населенных пунктов, электроснабжение поселка ничем не помешает и ничем не поможет, считает ведущий эксперт по пожарной безопасности ООО «Научно-производственная компания «Фонд Пожарной Безопасности» Константин Кузнецов. Отключение света наоборот приводит к проблемам, так как насосы, которые могут из колодцев качать воду, чтобы охлаждать горящие поверхности и таким образом предотвращать распространение пожара, перестанут работать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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