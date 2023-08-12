«РВ» рассказали о брошенных на убой солдатах ВСУ под Запорожьем

«РВ»: ВСУ бросают на убой волны пехоты под селом Урожайное

13 августа 2023 в 01:30 Размер текста - 17 +

Под селом Урожайное в Запорожье идут ожесточенные бои Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях под селом Урожайное в Запорожской области бросают свои пехоты на убой. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны». «В Урожайном просто бойня — ВСУ бросают волны пехоты на убой. Командование ВСУ вообще не считается с потерями», — пишет telegram-канал. Под шквальным огнем российской артиллерии, пулеметов, гранатометов украинская пехота с помощью бронетехники, а иногда и без, находит на позиции РФ. Российским военным активно помогает армейская авиация, которая работает по ВСУ. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал об ожесточенных боях за село Урожайное в Запорожье. Российским военным удалось установить полный контроль над селом, где развернулись ожесточенные бои. В результате успешной контратаки ВС РФ выбили противника и полностью восстановили контроль над селом.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях под селом Урожайное в Запорожской области бросают свои пехоты на убой. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны». «В Урожайном просто бойня — ВСУ бросают волны пехоты на убой. Командование ВСУ вообще не считается с потерями», — пишет telegram-канал. Под шквальным огнем российской артиллерии, пулеметов, гранатометов украинская пехота с помощью бронетехники, а иногда и без, находит на позиции РФ. Российским военным активно помогает армейская авиация, которая работает по ВСУ. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал об ожесточенных боях за село Урожайное в Запорожье. Российским военным удалось установить полный контроль над селом, где развернулись ожесточенные бои. В результате успешной контратаки ВС РФ выбили противника и полностью восстановили контроль над селом.