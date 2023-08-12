12 августа 2023

«РВ» рассказали о брошенных на убой солдатах ВСУ под Запорожьем

«РВ»: ВСУ бросают на убой волны пехоты под селом Урожайное
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Под селом Урожайное в Запорожье идут ожесточенные бои Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях под селом Урожайное в Запорожской области бросают свои пехоты на убой. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны».

«В Урожайном просто бойня — ВСУ бросают волны пехоты на убой. Командование ВСУ вообще не считается с потерями», — пишет telegram-канал.

Под шквальным огнем российской артиллерии, пулеметов, гранатометов украинская пехота с помощью бронетехники, а иногда и без, находит на позиции РФ. Российским военным активно помогает армейская авиация, которая работает по ВСУ.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал об ожесточенных боях за село Урожайное в Запорожье. Российским военным удалось установить полный контроль над селом, где развернулись ожесточенные бои. В результате успешной контратаки ВС РФ выбили противника и полностью восстановили контроль над селом.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях под селом Урожайное в Запорожской области бросают свои пехоты на убой. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны». «В Урожайном просто бойня — ВСУ бросают волны пехоты на убой. Командование ВСУ вообще не считается с потерями», — пишет telegram-канал. Под шквальным огнем российской артиллерии, пулеметов, гранатометов украинская пехота с помощью бронетехники, а иногда и без, находит на позиции РФ. Российским военным активно помогает армейская авиация, которая работает по ВСУ. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал об ожесточенных боях за село Урожайное в Запорожье. Российским военным удалось установить полный контроль над селом, где развернулись ожесточенные бои. В результате успешной контратаки ВС РФ выбили противника и полностью восстановили контроль над селом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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