Российским военным удалось установить полный контроль над селом Урожайным в Запорожской области, где развернулись ожесточенные бои. Об этом рассказал в Telegram председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Наиболее горячим местом остается село Урожайное. Вчера вечером и сегодня ночью в результате успешной контратаки ВС РФ выбили противника и полностью восстановили контроль над селом», — сообщил Рогов в посте.
По словам Рогова, противник смог взять под свой контроль северную часть села, но российские войска в ходе успешной контратаки выбили украинских боевиков из села. «Боевики ВСУ заплатили высокую цену за попытки штурма Урожайного», — добавил Рогов. Противник потерял в бою технику, у него много убитых и раненых.
Ранее российские войска вели ожесточенные бои у населенного пункта Орехов в Запорожской области. Армия России успешно отразила наступление ВСУ.
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