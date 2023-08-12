Рогов рассказал об ожесточенных боях за село в Запорожье

Рогов: российские военные полностью восстановили контроль над Урожайным
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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, дым, милитари, армия, оружие, огонь, выстрел, милитаризация, бой, z войска
В Запорожье российские войска отбили у противника село Урожайное Фото:
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Российским военным удалось установить полный контроль над селом Урожайным в Запорожской области, где развернулись ожесточенные бои. Об этом рассказал в Telegram председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Наиболее горячим местом остается село Урожайное. Вчера вечером и сегодня ночью в результате успешной контратаки ВС РФ выбили противника и полностью восстановили контроль над селом», — сообщил Рогов в посте.

По словам Рогова, противник смог взять под свой контроль северную часть села, но российские войска в ходе успешной контратаки выбили украинских боевиков из села. «Боевики ВСУ заплатили высокую цену за попытки штурма Урожайного», — добавил Рогов. Противник потерял в бою технику, у него много убитых и раненых.

Ранее российские войска вели ожесточенные бои у населенного пункта Орехов в Запорожской области. Армия России успешно отразила наступление ВСУ.

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Российским военным удалось установить полный контроль над селом Урожайным в Запорожской области, где развернулись ожесточенные бои. Об этом рассказал в Telegram председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Наиболее горячим местом остается село Урожайное. Вчера вечером и сегодня ночью в результате успешной контратаки ВС РФ выбили противника и полностью восстановили контроль над селом», — сообщил Рогов в посте. По словам Рогова, противник смог взять под свой контроль северную часть села, но российские войска в ходе успешной контратаки выбили украинских боевиков из села. «Боевики ВСУ заплатили высокую цену за попытки штурма Урожайного», — добавил Рогов. Противник потерял в бою технику, у него много убитых и раненых. Ранее российские войска вели ожесточенные бои у населенного пункта Орехов в Запорожской области. Армия России успешно отразила наступление ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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