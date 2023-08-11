В Тюменской области водителей массово проверяют на трезвость

Проверки пройдут в Тюмени, а также в Бердюжском, Ярковском, Абатском, Упоровском, Тюменском, Юргинском районах и Ялуторовске Фото: Московец Илья © URA.RU

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей на трезвость. Об этом сообщается ведомство в соцсети.

«В Тюменской области Госавтоинспекция проведет „сплошные проверки“ водителей на трезвость. Сегодня проверки пройдут в Бердюжском, Ярковском, Абатском и Упоровском районах. Завтра — в Тюмени, Ялуторовске, Тюменском и Юргинском районах», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД просят жителей соблюдать дисциплину на дорогах.

Ранее с 23 по 25 июня в Тюмени и Тюменской области прошли «сплошные проверки» водителей на трезвость. Местные жители помогали сотрудникам ГИБДД выявлять нетрезвых водителей при помощи сообщений на «горячую линию» ведомства.