11 августа 2023

В Тюменской области водителей массово проверяют на трезвость

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проезжая часть, водительское удостоверение, проверка на дороге, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Проверки пройдут в Тюмени, а также в Бердюжском, Ярковском, Абатском, Упоровском, Тюменском, Юргинском районах и Ялуторовске Фото:

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей на трезвость. Об этом сообщается ведомство в соцсети.

«В Тюменской области Госавтоинспекция проведет „сплошные проверки“ водителей на трезвость. Сегодня проверки пройдут в Бердюжском, Ярковском, Абатском и Упоровском районах. Завтра — в Тюмени, Ялуторовске, Тюменском и Юргинском районах», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД просят жителей соблюдать дисциплину на дорогах.

Ранее с 23 по 25 июня в Тюмени и Тюменской области прошли «сплошные проверки» водителей на трезвость. Местные жители помогали сотрудникам ГИБДД выявлять нетрезвых водителей при помощи сообщений на «горячую линию» ведомства.

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В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей на трезвость. Об этом сообщается ведомство в соцсети. «В Тюменской области Госавтоинспекция проведет „сплошные проверки“ водителей на трезвость. Сегодня проверки пройдут в Бердюжском, Ярковском, Абатском и Упоровском районах. Завтра — в Тюмени, Ялуторовске, Тюменском и Юргинском районах», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД просят жителей соблюдать дисциплину на дорогах. Ранее с 23 по 25 июня в Тюмени и Тюменской области прошли «сплошные проверки» водителей на трезвость. Местные жители помогали сотрудникам ГИБДД выявлять нетрезвых водителей при помощи сообщений на «горячую линию» ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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