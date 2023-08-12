В Китае раскрыли главные детали неудачного контрнаступления ВСУ

Guancha: ВСУ неудачно развернули свои части и провалили наступление

13 августа 2023 в 04:25 Размер текста - 17 +

Из-за колоссальных потерь ВСУ просто не могли добиться прорыва Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) неудачно развернули свои части, с трудом продвигались вперед, а также несли колоссальные потери. Все это стало причиной провала контрнаступления, пишет китайское новостное издание Guancha со ссылкой на экспертный анализ. «Экспертные анализы показывают, что причиной провала украинского наступления стало то, что ВСУ неудачно развернули свои части и с трудом продвигались вперед. Но важнейший фактор заключается в том, что из-за колоссальных потерь украинцы просто не могли добиться прорыва», — сообщает Guancha . Также ВСУ пришлось перебрасывать свои батальоны на северный фронт для защиты от ответных атак противника. При этом Запад практически опустошил свой арсенал для поддержки союзника. В июле одна только Америка помогла Украине на сумму 5,4 миллиарда долларов. Боевая мощь и неплохая логистика помогли ВСУ вести контрнаступление почти два месяца. Но ситуация меняется кардинально. Силы Украины истощены, войска рассредоточены, а регулярного необходимого пополнения армии нет. Ранее член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин рассказал, когда закончится контрнаступление ВСУ. По его мнению, украинцы не смогут вести контрнаступление осенью, так как на Украине начнутся дожди, и техника будет застревать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неудачно развернули свои части, с трудом продвигались вперед, а также несли колоссальные потери. Все это стало причиной провала контрнаступления, пишет китайское новостное издание Guancha со ссылкой на экспертный анализ. «Экспертные анализы показывают, что причиной провала украинского наступления стало то, что ВСУ неудачно развернули свои части и с трудом продвигались вперед. Но важнейший фактор заключается в том, что из-за колоссальных потерь украинцы просто не могли добиться прорыва», — сообщает Guancha. Также ВСУ пришлось перебрасывать свои батальоны на северный фронт для защиты от ответных атак противника. При этом Запад практически опустошил свой арсенал для поддержки союзника. В июле одна только Америка помогла Украине на сумму 5,4 миллиарда долларов. Боевая мощь и неплохая логистика помогли ВСУ вести контрнаступление почти два месяца. Но ситуация меняется кардинально. Силы Украины истощены, войска рассредоточены, а регулярного необходимого пополнения армии нет. Ранее член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин рассказал, когда закончится контрнаступление ВСУ. По его мнению, украинцы не смогут вести контрнаступление осенью, так как на Украине начнутся дожди, и техника будет застревать.