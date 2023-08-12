Мужчина выиграл в распределительном тираже «Спортлото»
Житель Нижневартовска (ХМАО) купил лотерейный билет и стал богаче на пять с половиной миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе лотерейной компании «Столото».
«Хвастаемся выигрышами новоиспеченных миллионеров «Спортлото «4 из 20», которым повезло в распределительном тираже! Житель Нижневартовска выиграл 5 491 144 рублей», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что жительница Когалыма (ХМАО) выиграла в «Русское лото» два миллиона рублей. Женщина собирается потратить деньги на завершение строительства загородного дома.
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