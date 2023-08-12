12 августа 2023
11 августа 2023

Житель Нижневартовска стал богаче на пять с половиной миллионов. Фото

Житель Нижневартовска выиграл в лотерею пять с половиной миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина выиграл в распределительном тираже «Спортлото» Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО) купил лотерейный билет и стал богаче на пять с половиной миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе лотерейной компании «Столото».

«Хвастаемся выигрышами новоиспеченных миллионеров «Спортлото «4 из 20», которым повезло в распределительном тираже! Житель Нижневартовска выиграл 5 491 144 рублей», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Когалыма (ХМАО) выиграла в «Русское лото» два миллиона рублей. Женщина собирается потратить деньги на завершение строительства загородного дома.

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Житель Нижневартовска (ХМАО) купил лотерейный билет и стал богаче на пять с половиной миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе лотерейной компании «Столото». «Хвастаемся выигрышами новоиспеченных миллионеров «Спортлото «4 из 20», которым повезло в распределительном тираже! Житель Нижневартовска выиграл 5 491 144 рублей», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Когалыма (ХМАО) выиграла в «Русское лото» два миллиона рублей. Женщина собирается потратить деньги на завершение строительства загородного дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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