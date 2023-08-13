Министр обороны Украины выдвинул Западу новое требование

Министр обороны Украины Резников: Запад должен ускорить подготовку украинских саперов

13 августа 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

ВСУ нуждаются в опытных саперах для преодоления российских минных полей, заявил Алексей Резников Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западу необходимо расширить и ускорить подготовку саперов ВСУ, проводимую некоторыми странами, включая Великобританию, в свете существенной заминированности территории Украины. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников. «Крайне важно, чтобы союзники расширили и ускорили подготовку украинских саперов», — передает слова Резникова The Guardian. Он указал, что Украина является самой заминированной страной в мире, с сотнями километров минных полей и миллионами взрывных устройств, включая участки линии фронта, где плотность мин составляет до пяти мин на квадратный метр. Резников отметил, что российские минные поля представляют серьезное препятствие для украинских войск. Он подчеркнул, что ВСУ нуждаются в опытных саперах. Ранее стало известно, что генералы ВСУ пришли к выводу, что успех украинского контрнаступления в значительной степени зависит от работы саперов, известных как «отряд самоубийц». Они играют ключевую роль в преодолении российских минных полей.

Западу необходимо расширить и ускорить подготовку саперов ВСУ, проводимую некоторыми странами, включая Великобританию, в свете существенной заминированности территории Украины. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников. «Крайне важно, чтобы союзники расширили и ускорили подготовку украинских саперов», — передает слова Резникова The Guardian. Он указал, что Украина является самой заминированной страной в мире, с сотнями километров минных полей и миллионами взрывных устройств, включая участки линии фронта, где плотность мин составляет до пяти мин на квадратный метр. Резников отметил, что российские минные поля представляют серьезное препятствие для украинских войск. Он подчеркнул, что ВСУ нуждаются в опытных саперах. Ранее стало известно, что генералы ВСУ пришли к выводу, что успех украинского контрнаступления в значительной степени зависит от работы саперов, известных как «отряд самоубийц». Они играют ключевую роль в преодолении российских минных полей.