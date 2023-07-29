National post: кассетные боеприпасы угрожают украинским саперам

29 июля 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Канада оказывает помощь украинским саперам, чтобы снизить риск при разминировании опасных территорий Фото: Spc. Steven Hitchcock / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запрещенные кассетные боеприпасы, которые США поставили Украине представляют опасность не только для мирного населения страны, но также и украинским саперам. Они вынуждены разминировать более 174 000 квадратных метров взрывоопасной территории. «Команды по разминированию Украины используют пожертвованное оборудование [со стороны Канады], но работы по разминированию осложняются внедрением западных кассетных боеприпасов», — пишут авторы канадского издания National post. Канада предоставила Киеву несколько единиц специализированной техники по разминированию снарядов, а также 43 тяжелых защитных костюма ЭОД-9. Также Оттава намерена поставить Украине роботизированные костюмы, несколько десятков автомобилей большой и малой нагрузки. Канадские журналисты также ссылаются на слова американских правозащитников, которые требуют прекратить использовать кассетные снаряды Украиной. Использование таких снарядов угрожает жизни мирных гражданских. Вашингтон поставил Киеву кассетные боеприпасы по указу президента США Джо Байдена. Украина активно использует данные снаряды, ударяя по новым российским территориям. Российский посол в США Анатолий Антонов уверен, что поставка кассетных снарядов со стороны Штатов ударяет по остаткам дипломатических отношений с Москвой. В ООН отмечали, что опасными неразорвавшимися боеприпасами покрыта треть Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запрещенные кассетные боеприпасы, которые США поставили Украине представляют опасность не только для мирного населения страны, но также и украинским саперам. Они вынуждены разминировать более 174 000 квадратных метров взрывоопасной территории. «Команды по разминированию Украины используют пожертвованное оборудование [со стороны Канады], но работы по разминированию осложняются внедрением западных кассетных боеприпасов», — пишут авторы канадского издания National post. Канада предоставила Киеву несколько единиц специализированной техники по разминированию снарядов, а также 43 тяжелых защитных костюма ЭОД-9. Также Оттава намерена поставить Украине роботизированные костюмы, несколько десятков автомобилей большой и малой нагрузки. Канадские журналисты также ссылаются на слова американских правозащитников, которые требуют прекратить использовать кассетные снаряды Украиной. Использование таких снарядов угрожает жизни мирных гражданских. Вашингтон поставил Киеву кассетные боеприпасы по указу президента США Джо Байдена. Украина активно использует данные снаряды, ударяя по новым российским территориям. Российский посол в США Анатолий Антонов уверен, что поставка кассетных снарядов со стороны Штатов ударяет по остаткам дипломатических отношений с Москвой. В ООН отмечали, что опасными неразорвавшимися боеприпасами покрыта треть Украины.