The Times: генералы ВСУ сделали ставку на саперов в ходе наступления

Саперы оттеснили западную технику на второе место в рядах ВСУ, пишет The Times Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Генералы ВСУ пришли к выводу, что успех украинского контрнаступления зависит в большей степени от работы саперов, которые называют себя «отрядом самоубийц». Именно от них зависит успех прохождения российских минных полей. Об этом пишет газета The Times.

«Несмотря на все переданные Украине западные танки и бронемашины, судьба контрнаступления ВСУ больше зависит от „отряда самоубийц“, как себя называют украинские саперы», — говорится в материале газеты. Украинская армия была вынуждена поменять свою тактику в свете ситуации, когда бронетанковые бригады ВСУ теряют танки и боевые машины с высокой скоростью при применении западных методик ведения боевых действий.

Плотность минных полей огромна, и на каждый квадратный метр вдоль линии фронта приходится около четырех мин. Украинские генералы решают разминировать минные поля вручную, игнорируя политическое давление из-за рубежа. Саперы осуществляют разминирование мест ночью незаметно, вместо использования танков, заключил автор материала.

Ранее сообщалось, что ВСУ столкнулись с непреодолимыми территориями, заминированными российскими бойцами. На данный момент у Украины нет «волшебного средства» для решения этой проблемы. Отмечается, что неопытность командиров является одной из причин значительных потерь Украины. Один из офицеров приказал своим солдатам пройти через минное поле, что привело к большим потерям. Эта ошибка серьезно подорвала боевой дух ВСУ, передает Life .