Разрушения жилого дома могут быть результатом атаки БПЛА, заявил Вячеслав ГладковФото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer
В Белгороде, по предварительной информации, произошла атака БПЛА на жилой дом. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«ЧП в Белгороде. По предварительной версии, повреждения жилого дома получены в результате атаки БПЛА», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада дома с 7 по 13 этаж. Пострадавшие отсутствуют, заключил губернатор.
Повреждения фасада жилого дома
Фото: telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, t.me/vvgladkov/3279
В некоторых квартирах разбиты окна
Фото: telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, t.me/vvgladkov/3279
В Белгороде, по предварительной информации, произошла атака БПЛА на жилой дом. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «ЧП в Белгороде. По предварительной версии, повреждения жилого дома получены в результате атаки БПЛА», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада дома с 7 по 13 этаж. Пострадавшие отсутствуют, заключил губернатор.