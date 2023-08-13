Глава Белгорода сообщил об атаке БПЛА на жилой дом. Фото

13 августа 2023 в 21:17 Размер текста - 17 +

Разрушения жилого дома могут быть результатом атаки БПЛА, заявил Вячеслав Гладков Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer В Белгороде, по предварительной информации, произошла атака БПЛА на жилой дом. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «ЧП в Белгороде. По предварительной версии, повреждения жилого дома получены в результате атаки БПЛА», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада дома с 7 по 13 этаж. Пострадавшие отсутствуют, заключил губернатор. Повреждения фасада жилого дома Фото: telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, t.me/vvgladkov/3279 В некоторых квартирах разбиты окна Фото: telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, t.me/vvgladkov/3279

В Белгороде, по предварительной информации, произошла атака БПЛА на жилой дом. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «ЧП в Белгороде. По предварительной версии, повреждения жилого дома получены в результате атаки БПЛА», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада дома с 7 по 13 этаж. Пострадавшие отсутствуют, заключил губернатор.