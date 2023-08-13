Глава Белгорода сообщил об атаке БПЛА на жилой дом. Фото

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Разрушения жилого дома могут быть результатом атаки БПЛА, заявил Вячеслав Гладков Фото:

В Белгороде, по предварительной информации, произошла атака БПЛА на жилой дом. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«ЧП в Белгороде. По предварительной версии, повреждения жилого дома получены в результате атаки БПЛА», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада дома с 7 по 13 этаж. Пострадавшие отсутствуют, заключил губернатор.

Повреждения фасада жилого дома
Повреждения фасада жилого дома
Фото:
В некоторых квартирах разбиты окна
В некоторых квартирах разбиты окна
Фото:

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В Белгороде, по предварительной информации, произошла атака БПЛА на жилой дом. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «ЧП в Белгороде. По предварительной версии, повреждения жилого дома получены в результате атаки БПЛА», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада дома с 7 по 13 этаж. Пострадавшие отсутствуют, заключил губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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