В ДНР сообщили о гибели мирных жителей после обстрела ВСУ

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Последствия обстрела в Буденовском районе. Донецк, донецк, днр, разрушения, обстрел, сво
В результате обстрела были повреждены частные дома в Донецке (архивное фото) Фото:

В результате обстрелов ВСУ погибли двое жителей Донецкой народной республики. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

«В результате вражеских обстрелов территории Республики сегодня погибли два мирных жителя — в Куйбышевском районе Донецка и в поселке Зайцево Никитовского района Горловки», — написал Пушилин в telegram. Еще четверо человек были ранены и находятся в средне тяжелом состоянии. Три частных дома и линия электропередачи были повреждены в Донецке.

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В результате обстрелов ВСУ погибли двое жителей Донецкой народной республики. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин. «В результате вражеских обстрелов территории Республики сегодня погибли два мирных жителя — в Куйбышевском районе Донецка и в поселке Зайцево Никитовского района Горловки», — написал Пушилин в telegram. Еще четверо человек были ранены и находятся в средне тяжелом состоянии. Три частных дома и линия электропередачи были повреждены в Донецке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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