В ДНР сообщили о гибели мирных жителей после обстрела ВСУ

13 августа 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

В результате обстрела были повреждены частные дома в Донецке (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В результате обстрелов ВСУ погибли двое жителей Донецкой народной республики. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин. «В результате вражеских обстрелов территории Республики сегодня погибли два мирных жителя — в Куйбышевском районе Донецка и в поселке Зайцево Никитовского района Горловки», — написал Пушилин в telegram. Еще четверо человек были ранены и находятся в средне тяжелом состоянии. Три частных дома и линия электропередачи были повреждены в Донецке.

В результате обстрелов ВСУ погибли двое жителей Донецкой народной республики. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин. «В результате вражеских обстрелов территории Республики сегодня погибли два мирных жителя — в Куйбышевском районе Донецка и в поселке Зайцево Никитовского района Горловки», — написал Пушилин в telegram. Еще четверо человек были ранены и находятся в средне тяжелом состоянии. Три частных дома и линия электропередачи были повреждены в Донецке.