В ДНР сообщили о гибели мирных жителей после обстрела ВСУ

В результате обстрела были повреждены частные дома в Донецке (архивное фото)
В результате обстрелов ВСУ погибли двое жителей Донецкой народной республики. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин.
«В результате вражеских обстрелов территории Республики сегодня погибли два мирных жителя — в Куйбышевском районе Донецка и в поселке Зайцево Никитовского района Горловки», — написал Пушилин в telegram. Еще четверо человек были ранены и находятся в средне тяжелом состоянии. Три частных дома и линия электропередачи были повреждены в Донецке.
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